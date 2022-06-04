تحطم مقاتلة أميركية في كاليفورنيا
أعلنت السلطات الأمريكية عن تحطم طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية الليلة الماضية في صحراء جنوب ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مصرع قائدها.
ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن البحرية الأمريكية في بيان لها اليوم السبت، القول: إن "طائرة من طراز" إف إيه 18إي– سوبر هورنت " والمتمركزة في قاعدة "ليمور" لطيران البحرية، سقطت في حوالي الساعة 2:30 مساء في منطقة ترونا، دون الكشف تفاصيل الحادث على الفور".
وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترا جنوب شرق القاعدة التي تقع في "سنترال فالي" (الوادي الأوسط) في كاليفورنيا.
وفي العام 2019م، تحطمت طائرة من طراز "نافي سوبر هورنت" في متنزه "وادي الموت" الوطني خلال مهمة تدريب روتينية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وإصابة 7 من زوار المتنزه بجروح طفيفة جراء الحطام.
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