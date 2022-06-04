نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تالتة اعدادي” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني على بوابة التعليم الأساسي برقم جلوس الطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت عمليات البحث تتزايد بشكل مكثف من قبل آلاف الطلاب وأولياء أمورهم عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني على بوابة نتائج التعليمي الاساسي، وخاصة بعد ظهور النتيحة بالفعل في بعض المحافظات المصرية مثل القاهرة والجيزة، حيث اعلنت المصادر الاعلامية أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب في محافظة القاهرة ج 83 %، وسوف نرصد لكم باقي التفاصيل من خلال التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني أكد مدير مديرية التربية والتعليم الاستاذ محمد عطية أن هناك ما يقرب من حوالي 155 طالب وطالبة قد تمكنوا من الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بجميع المواد في محافظة القاهرة، كما أضاف أنه جاءت إدارة شبرا التعليمية في المركز الأول على مستوى المحافظة، وذلك بنسبة نجاح 96.8%، كما جاءت إدارة روض الفرج التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 96.4%، وفي السياق ذاته يشار إلى أنه قد اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني برقم الجلوس

تم تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني، أما بالنسبة لطريقة الحصول على النتيجة فقد صرح المسؤولون انه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

اعلنت مديريات التربية والتعليم عن اتاحة خدمة تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الإدارة التعليمية في المحافظة التابع لها الطالب.

سيتم استلام نموذجا يدون فيه المواد المراد التظلم فيها.

يتم سداد 25 جنيها لكل مادة، وهي الرسوم المقررة للتظلم.

يأخذ الطالب أصل إيصال السداد والنموذج يومن ثم يقوم بتقديمه للكونترول.

يطلع الطالب على صورة من ورقة إجابته.

وفي حالة وجود أسئلة غير مصححة يجري تسجيله.

وأخيراً يتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة تلك التظلمات.

نتابع معكم اعزائي طلاب الصف الثالث الاعدادي مستجدات ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2022، هذا وقد اظهرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً نتائج العديد من المحافظات، و تعمل الان على اعتماد نتائج باقي المحافظات، ليتم طرح هذة النتائج خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي الالكترونية.

يمكن الآن لكافة الطلاب في جميع محافظات الجمهورية الحصول على النتائج الخاصة بهم الآن، حيث انه قد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة الخاصة بكافة الطلاب متاحة الآن، وذلك من خلال الموقع الالكتروني المُعلن في الاعلى وعن طريق بعض الخطوات المتاحة للطلاب في الاعلى.