التشيك ترصد أول 5 إصابات مؤكدة بمتحورى أوميكرون الجديدين

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد - فى بيان نقله راديو "براغ الدولى" اليوم السبت- أنه من بين الحالات التى تم رصدها، حالتى إصابة بطفرة BA.4 فى محافظة "مورافيا-سيليزيا"، شمال شرقى البلاد، وثلاثة إصابات أخرى بطفرة BA.5 بمحافظة "مورافيا الجنوبية"، جنوب شرقى البلاد. وأوصى المعهد -نظرًا لظهور متحورى أوميكرون الجديدين- بضرورة أن ترسل المختبرات عُشر جميع العينات الإيجابية لتحديد تسلسلها. ويعد المتحوران الفرعيان فى الوقت الحالى هما السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة فى جنوب إفريقيا والبرتغال.

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