رئيس النمسا: الوضع فى أوكرانيا يتطلب مزيدا من التضامن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى، فى تصريح، اليوم السبت: "إن الدول الثلاثة يربطها حاضر ومستقبل مشترك.. وفى هذه الأوقات الراهنة، والتى عادت فيها الحرب إلى أوروبا، يجب أن نقف معا ونساند بعضنا البعض".
وشدد على ضرورة تجاوز أى انقسام فى الاتحاد الأوروبى، وأن تكون هناك رسالة واضحة مفادها بأن العملية العسكرية الروسية يجب أن تتوقف.. منوها بنجاح محادثاته فى كرواتيا، فى وقت سابق اليوم، مع نظيريه الكرواتى زوران ميلانوفيتش والسلوفينى بوروت باهور.
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