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عمر شويل - جدة تمويل شخصي 250،000 ريال سعودي بدون تحويل راتب وكفيل المقدم من شركة تسهيل ” الشركة المتحدة للخدمات المالية” وهي شركة مساهمة محدودة مغلقة. وهي تابعة لشركة اكسترا للالكترونيات في المملكة، برأس مال قدره 350,000,000 ريال سعودي. وتختص الشركة بتقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

تمويل شخصي 250،000 ريال سعودي

لتسهيل على العملاء تقدم الشركة التمويل الشخصي بالمزايا الآتية:

حلول تمويلية سريعة وسهلة.

مبلغ التمويل يصل حتى 250،000 ريال سعودي.

بدون تحويل راتب.

لا يشترط وجود كفيل.

فترات السداد المتاحة هي 36 أو 48 أو 60 شهر.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية إنهاء كل الإجراءات بداية من التقديم حتى توقيع العقد بشكل إلكتروني من دون الحاجة لزيارة الفرع.

شروط الحصول على التمويل

لا يقل العمر عن 25 عام.

الراتب 5000 ريال والحد الأدنى للتمويل مبلغ عشرة آلاف ريال.

تطبق الشروط والأحكام.

الوافدون مؤهلون أيضا للتقدم على التمويلات.

رسوم إدارية تبلغ %1 من قيمة التمويل.

ربح التمويل ثابت إلى نهاية مدة التمويل.

يمكـن للعميل دفــع التمويل مبكرًا وسوف يتم فـرض رسوم تبلـغ مجمـوع ربح ثلاثة أشهـر وذلك كرسوم للإغلاق المبكر للتمويل.

يوجد غرامة بقيمة 49 ريال سعودي عن كل شهر تأخير لتمويل المرابحة وغرامة بقيمة 99 ريال سعودي عن كل شهر تأخير لتمويل التورق.

طريقة التقديم على التمويل

الولوج لموقع تسهيل.

النقر على أيقونة خذ تمويلك الآن في الناحية اليسرى

البدء في ملء البيانات للحصول على التمويل

أو الاتصال على هاتف: 966138478888+ فاكس: 966138587799+

حاسبة القسط الشهري تسهيل

الولوج لرابط حساب القسط الشهري

قم بإدخال مبلغ التمويل بالخانة المخصصة ومدة التمويل حتى تقوم الحاسبة بحساب القيمة لك.

مثال: تمويل 200,000 ريال وسعر الفائدة 5% ومدة التمويل 5 سنوات ، قيمة القسط الشهري هي ريال 3,774، مجموع الفوائد مستحقة الدفع ريال 26,455. مجموع المدفوعات (مبلغ التمويل + الفائدة) ريال 226,455.

تقسيط تسهيل

تقدم شركة تسهيل عددًا من التمويلات ومنها تمويل التقسيط مع أيكيا فقط أبلغ موظف أيكيا بصندوق المحاسبة أو مكتب المبيعات المحدد الذي ترغب في الدفع فيه عن باستخدام تسهيل وقدّم له رقم الجوال المسجل في تسهيل. ستتلقى كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة على رقم الجوال المسجل، يجب تقديمها إلى الموظف لإكمال المعاملة.