نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة، أعلنت مديرية التربية والتعليم الفني في محافظة البحيرة ، عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من التصحيح والتجميع والمراجعة، وإعتماد النتيجة من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مشيرة إلي أنه سيتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، غدًا الأحد الموافق 5 يونيو 2022 إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظة البحيرة، يوسف الديب، في تصريحات صحفية له، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة، غدًا الأحد الموافق 5 يونيو 2022، عقب اعتمادها من اللواء هشام عبد العني آمنة، فور العرض عليه بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، مشيرًا إنه سيتم رفع النتيجة فور اعتمادها على موقع البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة البحيرة

وذكر وكيل الوزارة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي ـ بدأت يوم السبت 14 مايو الماضي واستمرت حتى الخميس 19 مايو 2022، حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ١٢١ الف و ٤٨٧ طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى ٦٥١ لجنة امتحانية على مستوى ١٨ إدارة تعليمية وهي:( مركز دمنهور، بندر دمنهور، مركز كفر الدوار، بندر كفر الدوار، رشيد، إدكو، الرحمانية، إيتاي البارود، شبراخيت، الدلنجات، كوم حمادة، حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون، بدر، غرب النوبارية، أبو حمص)،حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لأداء وتحقيق الانضباط والهدوء داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمرحلة التعليم الأساسي.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022

وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 من العام الدراسي الحالي، والتي من المقرر اعتمادها خلال الساعات المقبلة وسيتم تحميل النتيجة عبر الرابط التالي:

أولًا: الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022.

ثانيًا: ثم عليك ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

ثالثًا: ثم النقر علي كلمة استعلام وبحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني.

رابعًا: الإنتظار ثواني وسوف تظهر النتائج أمامك.

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وأكدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أن الامتحانات سارت شهدت استقرارا و انضباطا وسارت بشكل منتظم و ولم ترد أى شكاوى إلي غرفة العمليات المركزية أو الغرف التابعة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

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