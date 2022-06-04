نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمين الطبي، حيث يقدم مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين الكثير من توفير الجهد والوقت، وخصوصا في الأمور التي تتعلق بالاستعلام عن الطالبات المقدمة مثل استعلام عن التامين الطبي الذي يخص مجلس الضمان عن طريق رقم الهوية الوطنية أو رقم الحدود، وأيضا يمكن الاتصال برقم خدمة عملاء التامين الطبي والاستفسار عن أي شئ من خلال القنوات الرسمية، يمكن لكل من يمتلك تامين طبي الدخول على موقع ومجلس الضمان الصحي واستعلام عن تامين طبي برقم الهوية.

الاستعلام عن التأمين الطبي

تعتبر من اهم الخدمات في المملكة العربية السعودية ودائما ما يحرص الكثيرين من الإفراد الاستفادة من خدمة الاستعلام عن التامين الطبي التي تقدم من خلال الضمان الصحي التعاوني، ومن خلال هذه الخدمة يتم الاطلاع على وثيقة التامين لديهم بما فيها من معلومات أساسية تخص التامين الصحي لهم، وأيضا المقيمين يحق لهم الاستعلام عن التامين الصحي برقم الحدود من خلال تحديد رقم الإقامة الخاص بهم في المملكة، وهناك سؤال دائما ما يتم طرحه ما هي الاستفادة من الاستعلام تامين طبي والإجابة هي فرز بيانات التامين الطبي الذي يخص المقيمين وعرض كافة بياناتهم الخاصة بوثيقة التامين، وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل نجاح عملية استعلام عن تامين طبي برقم الإقامة التعاونية، وسوف نتعرف على كل الخطوات الخاصة بذالك.

طريقة استعلام عن التامين الطبي

أولا يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

بعدها تقوم بتحديد اختيار “الخِدْمَات الإلكتروني” الموجودة في الأسفل.

ثم تحديد “الخِدْمَات الإلكترونية المؤمن لهم.

بعدها تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن التامين الطبي.

ثم الضغط على زر “الدخول إلى الخدمة”.

ثم كتابة رَقْم الهُوِيَّة الوطنية. ثم إدخال كود التحقق الذي يظهر لك في الشاشة.

ثم الضغط فوق كلمة “موافق”.

الاستعلام عن التامين الطبي برقم الحدود