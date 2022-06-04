نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت رسميا” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 رسمياً لكافة المحافظات على موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقد أعلنت المصادر الاعلامية أنه قد بلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 83 %، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حوالي 186273 طالبا وطالبة، ونجح منهم 147653.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

ومن جانبه أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، في محافظة القاهرة هذا العام جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث أوضح أن هناك 155 طالب قد حصلوا على الدرجة النهائية ، كما أضاف أنه حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج بنسبة نجاح بلغت 96.4%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

أما بالنسبة لرابط وطريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، فقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها في باقي المحافظات عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة التعليم الاساسي .

. اختيار قسم نتائج الطلاب.

ادخال المرحلة التعليمية.

ادخال بيانات الطالب كاملة مع ادراج رقم الجلوس.

الضغط على زر عرض النتيجة.

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

نوضح لكم من خلال السطور التالية كيفية تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وذلك وفقًا للخطوات التالي:

الذهاب أولاً إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها الطالب

سوف يتسلم الطالب نموذجيدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها.

يقوم بسداد 25 جنيها لكل مادة

ومن ثم يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج ويقدمه للكونترول.

يطلعالطالب على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

وفي حالة إذا وجد سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكونترول.

ويتم تحديد موعدا للموجهين لمراجعة تلك التظلمات.

مُتاح الآن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي من مختلف المحافظات المصرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث ان النتائج قد اعتُمدت رسمياً من قِبل الجهات المسؤلة بوزارة التربية والتعليم، والآن تتوفر النتائج بشكل الكتروني خلال البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب.

لا زال بحث طلاب الصف الثالث الاعدادي مستمر عبر محركات البحث الالكترونية المختلفة عن الرابط والطريقة الصحيحة لإستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، وكما ذكرنا لكم اعزائي الطلاب ان النتائج متوفرة الآن بشكل رسمي خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، والذي من خلالة يمكن ان يحصل الطالب على نتيجتة برقم الجلوس.

واخيراً اعتمدت وزارة التربية والتعليم النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادي في العديد من المحافظات التي لم تكن تتوفر بها النتائج حتى الآن، حيث انة قد ذكرت العديد من المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي ان النتائج تم توفيرها على بوابة نتائج التعليم الاساسي، وعلى الطالب الراغب في معرفة نتيجتة التوجة الآن الى البوابة ليتعرف عليها بسهولة.