نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان “صدور” : نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022 عبر موقع البوابة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية عبر موقع البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، حيث أشارت مصادر مُطّلعة من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن نتيجة الاعدادية المنوفية ٢٠٢٢ سوف تكون متاحة للاستعلام عنها بشكل إلكتروني قبل إعلانها في المدارس بيوم واحد، على أن تظهر نتيجة الثالث الاعدادي بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ.

فيما تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 المنوفية والتي تعد أكثر ما يشغل بال الطلاب، بعد أن أصبح النتائج متاحة لسبعة محافظات، بني سويف والوادي الجديد وأسوان والفيوم والجيزة والدقهلية وأسيوط، الأمر الذي يؤكد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022 محافظة المنوفية خلال ساعات قليلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022

ماز ال موقعكم موقع ثقفني يتابع معكم كل جديد حول نتيجة اعدادية المنوفية والتي من المقرر لها الظهور منتصف الأسبوع الجاري على أقصى تقدير حيث توجد الكثير من عمليات البحث عنها في الآونة الأخيرة، بعد أن تناقلت بعض الانباء على وسائل التواصل الاجتماعي على اقتراب عمليات التصحيح والمراجعة على الانتهاء بشكل رسمي.

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني فلم تعلن مديرية التربية والتعليم عن توقيت محدد، لكن حسب السنوات السابقة، فإن موقع البوابة الالكترونية ينشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية بالاسم ٢٠٢٢ بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع واحد، وعليه فإن نتيجة الاعدادية برقم الجلوس من المقرر أن تُتاح الأسبوع ما بعد المقبل، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات أمس الخميس الموافق 26 مايو 2022 في مادة الهندسة والتربية الدينية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت المصادر، أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس سوف تشهد ارتفاعا ملحوظاً في نسب النجاح، حيث أن الامتحانات لم تلاقي صعوبة من جانب الطلاب، ولم تتلق غرف المتابعة من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أي شكاوى من عدم وضوح أي جزئية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية اليوم السابع

بدأ البحث يزداد على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 اليوم السابع بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات طبقًا للجدول المقرر.

يوم السبت الموافق 21 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي والاملاء ومادة التربية الرياضية.

يوم الاحد الموافق 22 مايو مادة اللغة الانجليزية .

يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 مادة الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2022 مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 مادة الهندسة والتربية الدينية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022

أشارت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم باقتراب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية بعد الإنتهاء من التصحيح والتجميع والمراجعة، بعد أن بدأت إمتحانات للصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 14 مايو الماضي واستمرت حتى 19 مايو، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين 128 الف و 479 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى 541 لجنة إمتحانية على مستوي 14 إدارة تعليمية، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية فى البحيرة 1479 طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى 24 لجنة.

كما يمكنكم كتابة رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق لتحصلون من موقع ثقفني على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة المنوفية الترم الثاني فور ظهورها.