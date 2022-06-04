نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال على محرك البحث “جوجل”، وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ولكي يتمكن المواطن من الإستفادة من هذه الخدمات عليه أولاً تفعيل الحساب الخاص به، وقد أتاحت منصة أبشر أكثر من طريقة للتفعيل سنوضحها لكم خلال المقالة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد أطلقت منصة أبشر لتقدم من خلالها الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكتروني بسيط في إطار حرص المملكة على تطوير التحول الرقمي وتطبيق رؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تفعيل حساب أبشر كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية إنشاء حساب أبشر إلكترونياً، فإلى نص المقال.

تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال

يستطيع المواطن السعودي تفعيل الحساب الخاص به على منصة أبشر من خلال عدة طرق نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية فقط قم بالدخول إلى صفحة مكاتب التسجيل والتفعيل لمنصة أبشر ثم قم بالنقر على “أجهزة الخدمة الذاتية” ثم اختر “المنطقة الإدارية التابع لها” واتباع بيانات التفعيل.

ثم قم بالنقر على “أجهزة الخدمة الذاتية” ثم اختر “المنطقة الإدارية التابع لها” واتباع بيانات التفعيل. ثانياً عن طريق البنوك فقط قم بالولوج إلى صفحة التفعيل ثم اختر البنك المراد واتبع تعليمات التفعيل.

ثالثاً عن طريق الموظف النختص في مكاتب الأحوال المدنية ومكاتب الجوازات.

خدمات أبشر

نجحت منصة أبشر في تقديم عشرات الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين السعوديين حيث أطلقتها وزارة الداخلية السعودية للتسهيل على المواطنين السعوديين في الإستعلام واجراء الخدمات المختلفة وتوفير وقتهم وجهدهم في إطار خطة المملكة العربية السعودية لتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد أبرز محاور رؤية السعودية 2030م، وقد قدمنا لكم في هذه المقالة كافة الخطوات اللازمة لإنشاء وتفعيل حساب أبشر إلكترونياً.

والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن بينا لكم كافة المعلومات والتفاصيل المرتبطة بمنصة أبشر وتفعيل الحساب بها إلكترونياً، وفي حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة لديكم يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بسؤالكم وسوف نقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة سريعاً بإجابات وافية.