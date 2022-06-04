نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حالا صدرت” نتائج السادس الابتدائي 2022 اربيل موقع نتائجنا الدور الاول موقع وزارة التربية شغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 اربيل، يبحث الطلاب والطالات في حالة من القلق والترقب عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في عموم محافظات العراق، ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نتعرّف على طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي اربيل 2022 الدورة الاولى، وسوف نتعرف أيضًا على أبرز التفاصيل والمستجدات وحالة النتائج سواء جاري رفعها أم لا.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 اربيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، خلال تصريح صحفي لإحدى القنوات العراقية الإخبارية، أن نتائج السادس الابتدائي 2022 اربيل موقع نتائجنا سوف تظهر في القريب العاجل، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح انتهت، كما أن أعمال المراجعة بدأت منذ ساعات قليلة، ومن المتوقع أن ينتهى منها خلال ساعات.

ما زال موقعكم ثقفني يقدم متابعة حصرية لكل ما يخص نتائج السادس العراق في مختلف المحافظات، وعلى صعيد محافظة اربيل، فإن مصادر ما أكدت أنها باتت قريبة من الظهور، حيث لن يتجاوز إعلان نتيجة الصف السادس اربيل ساعات، وعلى الأكثر لن تتأخر عن مطلع الأسبوع المقبل في أسوأ الظروف، وقد تم التأكيد على انتهاء أعمال التصحيح والرصد.

كيفية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي اربيل

يمكنكم الاستعلام عن نتائج سادس الابدتئي اربيل 2022 إما من خلال الولوج إلى المواقع الرسمية في العراق المتخصصة في عرض النتائج مثل موقع نتائجنا ثم ادخال رقم الجلوس (سوف نوفر لكم هذه الروابط فور ظهور النتائج) أو من خلال الدخول إلى ملف جوجل درايف pdf والحصول على نتائج الامتحان (سوف نوفر لكم الرابط)..

الدخول على موقع نتائجنا / موقع النجاح / موقع ناجح / موقع ملازمنا

اختيار المحافظة التابع لها الطالب

النقر على زر عرض النتائج الامتحانية

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 نتائجنا

تم التأكيد على أن الساعات القادمة هي الموعد النهائي لظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة اربيل، حيث أوضح المصدر المسؤول بخصوص عدد الطلاب الناجحين وعدد الطلاب الغير ناجحين والمنتقلين الى الدور الثاني، أن نسبة النجاح من الطلاب والطالبات في عموم المدارس مرتفعة للغاية ومُبشرة جداً مقارنة بالعام السابق ذاته.

هناك حالات بحث كبيرة وترقب من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل سرعة الحصول على نتائح السادس الابتدائي اربيل 2022 والتي تعتبر أحد أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد الطلاب، وقد أشارت المصادر الرسمية، أن النتائج سوف تتوفر على موقع النجاح وموقع ملازمنا حيث أنهم يحصلان على النتائج من خلال مناقصة علنية.