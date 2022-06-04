نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان “صدور” نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2022 برقم الجلوس والاسم عبر موقع البوابة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2022 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا عبر موقع البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب والتي نتعرّف عليها عبر موقع ثقفني من خلال هذا الموضوع، حيث أشارت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن نتيجة الاعدادية المنيا ٢٠٢٢ سوف تكون متاحة للاستعلام عنها إلكترونيا قبل إعلانها في المدارس بيوم كامل، على أن تظهر

وتزايدت معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 المنيا والتي تعد أكثر ما يشغل بال الطلاب، بعد أن أصبح النتائج متاحة لسبعة محافظات، بني سويف والوادي الجديد وأسوان والفيوم والجيزة والدقهلية وأسيوط، الأمر الذي يؤكد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022 محافظة المنيا خلال ساعات قليلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2022

ماز ال موقعكم موقع ثقفني يتابع معكم كل جديد حول نتيجة اعدادية المنيا والتي من المقرر لها الظهور منتصف الأسبوع المقبل على أقصى تقدير حيث توجد الكثير من عمليات البحث عنها في الآونة الأخيرة، بعد أن تناقلت بعض الانباء على وسائل التواصل الاجتماعي على اقتراب عمليات التصحيح والمراجعة على الانتهاء بشكل رسمي.

قالت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم فى محافظة البحيرة بقرب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا بعد الإنتهاء من التصحيح والتجميع والمراجعة، بعد أن بدأت إمتحانات للصف الثالث الإعدادي يوم السبت 14 مايو الماضي واستمرت حتى الخميس 19 مايو، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين 125 الف و 458 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى 547 لجنة إمتحانية على مستوي 16 إدارة تعليمية، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية فى البحيرة 4589 طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى 17 لجنة.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمتابعة سير الامتحانات وتم عمل جولات تفقدية مكثفة والمرور على عدد من اللجان فى الإدارات التعليمية للتأكد من أن كل شئ يسير بشكل جيد، حيث شهدت العملية الامتحانية استقرارا وانضباطا وسارت بشكل منتظم و ولم ترد أى شكاوى إلي غرفة العمليات المركزية والغرف التابعة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت مصادر مطلعة من داخل مديرية التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة شهادة الاعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس سوف تشهد ارتفاعا ملحوظاً في نسب النجاح، وفقا للعينات العشوائية ونتائج التصحيح المبدئية، حيث أن الامتحانات لم تلاقي صعوبة من قبل الطلاب، ولم تتلق غرف المتابعة من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أي شكاوى من عدم وضوح أي جزئية.

وعن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2022 الترم الثاني فلم تعلن مديرية التربية والتعليم عن توقيت محدد، لكن حسب السنوات السابقة، فإن موقع البوابة الالكترونية ينشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا بالاسم ٢٠٢٢ بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع ين على أقصى تقدير.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي والذي يبحث عنه الطلاب والطالبات قبل ظهور واعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 المنيا خلال الأيام المقبلة القليلة.

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2022

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