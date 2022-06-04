نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر يونيو sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي المطور واحد من أهم إنجازات وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث تقوم بتقديم الدعم للمواطنين الغير قادرين على مواكبة الحياة المعيشية بسبب غلاء الأسعار، وتزايد الطلب على الضمان الاجتماعي بعد ارتفاع سعر الدولار مما جعل الحياة أصعب ، وما حدث من ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم، والأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والمواطنين بها، وأكثر ما يتم التساؤل والبحث عنه هو موعد إيداع رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور الشهر الجديد، حيث يريد من الطبيعي أن يتم صرف مبلغ الضمان الاجتماعي المطور في بداية أول شهر هجري، ونحن في اليوم الثاني من شهر ذو القعدة عام 1443 هجريًا.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو

قد أعلنت الوزارة أنه سيتم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر في اليوم الأول من شهر ذو القعدة، والذي سيكون في بداية شهر يونيو 2022، ومن المتوقع أنه تم إيداع رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو من أمس يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيو 2022، وسيقوم المواطنين بالاستعلام وسحب مبلغ الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنك الاستعلام عن استحقاقك لمبلغ الضمان الاجتماعي المطور للدفعة السادسة من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور ومن ثم كتابة الرقم والبيانات الخاصة بك وتسجيل الدخول إلى الموقع والاستعلام عن ما تريد من خلاله، فقد قامت الوزارة بإنشاء هذا الموقع للتسهيل على المواطنين في الاستعلام عن أي شيء يخص الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن تتوافر بعض الشروط في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي:

هذا البرنامج مقدم لدعم المواطنين السعوديين، إذًا شرط أساسي أن يكون الشخص من المواطنين السعوديين، أي من حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص له إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن لا يزيد دخل الشخص الشرير عن الحد الأدنى الذي يمنع من الحصول على مبلغ الضمان.

أن لا يكون لدى الشخص اي ممتلكات أو أصول كبيرة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت من تمديد فترة التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكلا من مستفيدي الضمان القديم والذي يريدون التسجيل بهذا البرنامج الذي يخدم الكثير من المواطنين السعوديين ويجعل لهم حياة كريمة من خلال معاش الضمان الذي يتم صرفه لهم بشكل دوري.