إحباط تهريب مليون قرص مخدر إلى الكويت قادمة من العراق

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية بالكويت وبالتنسيق مع نظيرتها العراقية، استطاعت إحباط دخول مليون قرص مخدر من نوع "كبتاجون" إلى الكويت كانت مخبأة داخل طائرة شراعية عراقية.





وأضافت الصحيفة أن مصدر أمنى، قال إن الكاميرات الحرارية الكويتية بمركز "جريشان" الحدودى رصدت طائرة شراعية قادمة من العراق فجر أمس، وتحمل على متنها كميات كبيرة من المواد المشبوهة التى يعتقد أنها حبوب مخدرة. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الجانب العراقى قبل عبور الطائرة ووصولها إلى الجانب الكويتى، وعلى الفور تعاملت الأجهزة الأمنية العراقية مع الطائرة، وتم إسقاطها داخل الأراضى العراقية، وبعد تفتيشها تبين أن بداخلها نحو مليون قرص مخدر من مادة "الكبتاجون". وأوضح المصدر الأمنى - فى تصريحات للصحيفة - أن المتهمين تمكنوا من الهرب داخل الأراضى العراقية، لافتا إلى أن التحريات لا تزال جارية لضبطهم، والتحقيق معهم.

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