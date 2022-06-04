العالم اليوم - لو انتهت رحلة ليفربول.. ما النادي الإنجليزي الأنسب لصلاح؟

انتم الان تتابعون خبر لو انتهت رحلة ليفربول.. ما النادي الإنجليزي الأنسب لصلاح؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 01:18 مساءً - أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل بتصريحاته الأخيرة، التي فتح فيها "باب" الانتقال لأحد المنافسين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، مستعد للانسحاب من "الريدز" والالتحاق بأحد المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم يتمكن من الحصول على الموافقة على عقد جديد مع الفريق.

فقد بقي عام واحد على عقد محمد صلاح مع ليفربول، حيث سينتهي في صيف عام 2023، وطالب بأن يصبح راتبه سادس أعلى لاعب في العالم من حيث الأجور.

ولم يوافق صلاح بعد على عقد جديد لكنه وافق على البقاء في النادي عام كامل، أي حتى نهاية عقده الحالي، وبالتالي فيمكنه أن يغادر الصيف المقبل، كوكيل حر، وهو احتمال يأمل فريق ليفربول في تجنبه.

ومع تصريحات صلاح، لا بد من السؤال.. ما النادي الأنسب لمحمد صلاح في "البريميرليغ" في حال رحيله من ليفربول؟

توتنهام هوتسبر

أسلوب المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي مع توتنهام مناسب جدا لصلاح، فهو يعتمد على الهجمات المرتدة، والهجوم السريع، الذي يتميز به صلاح بفضل سرعته الكبيرة.

وجود صلاح في توتنهام سيحول الفريق اللندني إلى أحد أقوى الأندية هجوميا في العالم، حيث سيكون مثلثا "مرعبا" مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والإنجليزي هاري كين.

مانشستر سيتي

يستبعد انتقال صلاح إلى مانشستر سيتي، بسبب "تخمة" بطل الدوري الإنجليزي بالهجوم، وعدم حاجته لمهاجم إضافي، خاصة بعد التوقيع مع النرويجي إيرلنغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

كما أن أسلوب الإسباني بيب غوارديولا، لا يناسب صلاح كثيرا، فالطريقة تعتمد على التمريرات القصيرة، واستغلال المساحات الضيقة، مما سيحد من سرعة صلاح في الانطلاقات.

مانشستر يونايتد

يعتبر مانشستر يونايتد الوجهة الأكثر منطقية لصلاح، فالفريق يستطيع تحقيق طموح صلاح المادي، ومنحه راتبا "خياليا"، وهو ما أقدمت عليه إدارة الفريق للاعبين أقل عطاء بكثير من صلاح.

كما أن قوة الفريق الهجومية ستساعد صلاح على التألق، بالإضافة إلى أسلوب لعب المدرب الجديد إريك تين هاغ، الذي سيعتمد على الهجوم المكثف، مما يعطي لاعبي الهجوم حرية كبيرة.

تشلسي

على الورق، تشلسي يمثل خيارا مناسبا لصلاح، فالفريق يعتمد على الارتداد السريع، ويفضل المهاجمين السريعين، بعد فشل تجربة روميلو لوكاكو، الذي يعتمد أكثر على القوة البدنية.

لكن من المستبعد أن يعود صلاح إلى تشلسي، الذي شهد انطلاقة "متواضعة" للاعب في إنجلترا، وله مع "البلوز" ذكريات سيئة نوعا ما، كما أن حالة الفريق المادية لا زالت مبهمة، بعد بيع النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

يذكر أن محمد صلاح يمتلك عقدا مع وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز يمتد حتى 30 يونيو 2023، وسيكون من حقه التوقيع مجانا لأي ناد في يناير القادم.

ولم يكن خيار الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية المنافسة لليفربول أمرا مطروحا بالسابق، لكن تصريحات النجم المصري "قلبت الطاولة"، وفتحت باب الاحتمالات على مصراعيه.