العالم اليوم - خامنئي: هؤلاء يثيرون اضطرابات في إيران لإسقاطها

انتم الان تتابعون خبر خامنئي: هؤلاء يثيرون اضطرابات في إيران لإسقاطها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 01:18 مساءً - اتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، السبت، من وصفهم بـ"أعداء الأجانب"، بالسعي للإطاحة بنظام الحكم في بلاده، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرا.

وأضاف خامنئي أن الأعداء يشنون "حربا نفسية" على طهران باتهامها بالقرصنة لاحتجازها سفينتين يونانيتين بعدما صادرت الولايات المتحدة نفطا إيرانيا من ناقلة.

وقال خامنئي: "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة للبلادع لى احتجاجات شعبية"، في إشارة إلى احتجاجات خرجت على مدى أسبوع بعد انهيار مبنى في جنوب غرب إيران الشهر الماضي، مما أودى بحياة 37 شخصا.

وتابع خامنئي في كلمة بثها التلفزيون في الذكرى الـ33 لوفاة المرشد السابق روح الله الخميني "لكن حسابات الأعداء خاطئة مثل الكثير من حساباتهم السابقة"، وفق "رويترز".

وألقت السلطات باللوم في انهيار المبنى السكني والتجاري المؤلف من عشرة طوابق في عبادان على الفساد وتراخي إجراءات السلامة وتقول إن 13 شخصا بينهم رئيسا بلدية ومسؤولون آخرون اعتقلوا حتى الآن لارتكابهم مخالفات بناء.

لكن المتظاهرين يقولون إن الكارثة نابعة عن إهمال الحكومة والفساد المستشري ورددوا هتافات ضد المسؤولين بمن فيهم خامنئي.

وقال سكان إن هناك انقطاعا في خدمات الإنترنت، وهي محاولة على ما يبدو لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو.

وأمرت السلطات السكان بمتابعة وسائل الإعلام الرسمية فقط وتجنب "الشائعات" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصادرت الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات صارمة على طهران، شحنة نفط إيرانية على متن الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الإيراني والتي احتجزتها اليونان قبالة سواحلها في أبريل. وردت طهرانباحتجاز سفينتين يونانيتين في 27 مايو.