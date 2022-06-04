نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الشهادة” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 بالفعل في محافظة القاهرة والجيزة، منذ بضعة أيام بعد ان اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وثد جاءت نسبة النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ بالنسبة لنتائج الفصل الدراسي الأول، ومنذ اعلان النتيجة وسيطرت عمليات البحث عن النتائج في باقي المحافظات على محركات البحث، وإليكم التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 خلال الساعات المقبلة في محافظات الغربية و القليوبية والمنوفية والاسماعيلية والبحيرة وأسيوط وقنا، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من كافة عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، وجاري اعتماد النتائج في كل محافظة لرفعها مباشرة غبر الموقع الرسمي للوزارة، وقد حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على النتيجة وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

الخطوة الأولي: الدخول الى رابط بوابة التعليم الاساسي .

. الخطوة الثانية: اختر قسم نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الجلوس وبيانات الطالب بالكامل

الخطوة الخامسة: اضغط على عرض النتيجة لتظهر أمامك بالتفاصيل.

تفاصيل نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 محافظة القاهرة

أكد الاستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن حوالي ١٥٥ طالبا وطالبة قد حصلوا بالفعل على الدرجة النهائية في جميع المواد المقررة عليهم هذا العام في محافظة القاهرة وأوضح عطية إن إدارة شبرا التعليمية هي الإدارة الأولى على مستوى المحافظة وذلك بنسبة نجاح ٩٦.٨ %، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٤ % وجاءت إدارة حلوان التعليمية في المركز الثالث بنسبة ٩٥.

وفي سياق متصل ذكرت المصادر الاعلامية أنه اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع، وذلك بنسبة نجاح ١٠٠ % ، واعتمد كذلك نتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٦٢% ، أما بالنسبة لنتيجة المدارس الدولية فتم اعتمادها بنسبة نجاح ٩٦.٦% ، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧ % وأخيراً تم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٣%.