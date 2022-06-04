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عمر شويل - جدة اليوم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد الرصافة الثانية الدور الأول ورابط موقع وزارة التربية العراقية farouq.moch.gov.iq وذلك وفق ما تم إعلان عنه بصفة رسمية، وتشهد عملية الاستعلام عن نتائج الرصافة الثانية معدلات بحث متعاظمة، وكذلك الحال نتيجة امتحانات، خاصة مع قرب إعلان النتائج، وتعتبر نتيجة السادس العراقية للفصل الدراسي الثاني من أوائل النتائج التي تم الإعلان عنها، حيث أُعلن عن اعتماد النتيجة أمس الجمعة 3 يونيو 2022، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض أهم ملامح نتائج الصف السادس الابتدائي بمديرية تربية الرصافة الثانية للدور الأول 2022.

تفاصيل نتائج السادس الابتدائي 2022 العراقية الدور الأول “نتائجنا”

هذا وقد أعلن مركز فحص الابتدائية الخاص بمديرية تربية بغداد “الرصافة الثانية” عن موعد إعلان النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي صبيحة اليوم السبت 4 يونيو 2022، وذلك للدور الأول للعام الدراسي المنتهي 2021 – 2022، هذا وقد أدى الاختبارات للصف السادس الابتدائي بالرصافة لهذا العام ما يقارب 72 ألف طالب وطالبة، ويترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نتيجة الصف السادس الابتدائي بقلق بالغ، خاصة بعدما بذله الطلاب من جهد طوال العام الدراسي، ويأملون أن تُكلل جهودهم بالنجاح، وسيتم تحميل النتائج على موقع وزارة التربية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت

وتجدر الإشارة إلى أن رابط موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب الامتحانية هو الرابط الرسمي المنوط به إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول، وكذلك نتائج الثالث المتوسط والثانوية العامة العراقية، هذا بالإضافة للعديد من المواقع الغير رسمية التي تقوم أيضا بإعلان نتائج طلاب دولة العراق، هذا بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بعدها سيتم اعتماد النتيجة وتحميلها على موقع وزارة التربية، وستكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات.، هذا وقد قامت وزارة التربية بإعلان نتيجة الامتحانات الوزارية النهائية الخاصة بطلاب وطالبات الخارجي ومحو الأمية.

موعد إعلان وظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2022

حسب ما ورد إلينا من تصريحات من مصادر وثيقة الصلة بعملية التصحيح، فمن المؤكد إعلان نتيجة السادس الابتدائي صباح اليوم السبت 4 يونيو 2022، حيث تم الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها، ويتزامن ذلك مع عملية رصد الدرجات بدقة متناهية، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا، وفور الانتهاء مما سبق، سيتم إعداد كشوف بالنتائج يمكن مطالعتها والتعرف على النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى قرب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، بباقي المحافظات التي لم يتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بها، حيث يعمل القائمون على عملية التصحيح على قدم وساق لسرعة إنجاز المهمة المُلقاة على عاتقهم بكل جد، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدراجات سيتم عرض النتائج على الوزير لاعتمادها.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح وفق المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي بالرصافة الثانية تُشير إلى تجاوز نسبة النجاح الأعوام السابقة، وذلك بفضل جهود مديرية التربية ببغداد وما بذله القائمون على أمر العملية التعليمية من جهد مشكور.