الجيش الروسي يعلن إسقاط طائرة أوكرانية محملة بمعدات عسكرية فوق أوديسا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية، محملة بمعدات عسكرية فوق منطقة أوديسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية: "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأوكراني فوق منطقة أوديسا كانت تنقل أسلحة وذخائر".

وأضاف كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أيضا 17 طائرة بدون طيار خلال اليوم الماضي.

وأعلنت وزراة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، أن نشاط الطيران الروسي، لا يزال كثيفا فوق منطقة دونباس في أوكرانيا.

وقالت الدفاع البريطانية في بيان، إن عدم قدرة روسيا على تدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في الأيام الأولى من الصراع حد من قدرتها وفشلها في التقدم نحو كييف، مضيفة أن الاستخدام المتزايد للذخائر غير الموجهة أدى إلى تدمير البنية التحتية وخسائر في صفوف المدنيين في دونباس.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن نشاط الطيران الروسي لا يزال كثيفاً فوق دونباس، إذ تنفذ طائراته غارات باستخدام ذخيرة موجهة وغير موجهة.