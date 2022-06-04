رئيس ألمانيا فى صدمة شديدة بعد حادث القطار فى بافاريا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم السبت، عن "صدمته الشديدة" إزاء حادث القطار الذى وقع جنوبى البلاد أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 4 أفراد، على الأقل، وإصابة العشرات.





وفى بيان له، اليوم السبت، قال شتاينماير: "قلبى مع المصابين وجميع أسرهم فى هذه الأوقات العصيبة.. أود أن أشكر جميع أفراد الشرطة وقوات الإنقاذ على عملهم الدؤوب والمهم". وتواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها وأعمال الإنقاذ فى موقع الحادث اليوم السبت، حيث خرجت عدة عربات فى قطار إقليمى متجه إلى ميونخ عن مسارها فى قرية بورجراين ظهر أمس الجمعة، وانقلب العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسى. ولم يتضح بعد سبب الحادث. وأدى الحادث إلى وفاة 4 أشخاص من إجمالى 140 شخصًا كانوا على متن القطار، كما أصيب نحو 30 شخصا آخرين، بينهم عدة أطفال.

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