العالم اليوم - العراق يكشف "ارتفاعا مقلقا" في إصابات الحمى النزفية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 12:21 مساءً - كشفت وزارة الصحة العراقية، السبت، أرقاما "مقلقة" حول أعداد الإصابات بفيروس الحمى النزفية في البلاد، والتي تجاوزت 100 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، آخر الإحصائيات بشأن فيروس الحمى النزفية في البلاد، والتي بلغت 136 حالة اصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في بيان مقتضب، السبت، إن "آخر إحصائية للحمى النزفية بلغت 136 حالة مؤكدة، منها 23 حالة وفاة".

يشار إلى أن فيروس الحمى النزفية اكتشف للمرة الأولى في العراق في عام 1979، وهو يسبّب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40 بالمئة من الإصابات.

وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه.

ويخشى خبراء من أن يتفشى المرض على نطاق أوسع في العراق، لا سيما في ظل ضعف الرقابة في أسواق الماشية والدواجن وانتشار الطرق البدائية للذبح وبيع اللحوم.

وتنتشر في مدن عراقية المواشي المذبوحة المعلقة في الطرقات العامة وفي الأحياء، والدماء تتقاطر منها بينما يحوم الذباب فوقها، حيث تباع اللحوم الملوثة والمسببة لعدة أمراض.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها لذلك، فيما تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.