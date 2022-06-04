نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج الإعدادية” بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 لمعرفة النتيجة برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، من أعلى العبارات بحثًا على مؤشر البحث “جوجل”، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والخاصة بالترم الثاني، وفي ظل رغبة الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة بشكل الكتروني من خلال بوابة التعليم الأساسي والتي توفر العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والأهالي.

بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

وفي هذا الإطار يجب أن نذكر أنه ينتظر الاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن في مختلف المحافظات المصرية موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، حيث أكد المسؤولون في وزارة التربية والتعليم انه أوشكت اللجان على الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعات النهائية التي تسبق اعلان النتيحة، وقد ظهرت نتائج الصف الثالث الاعدادي بالفعل في بعض المحافظات، وعلى راسهم محافظة القاهرة والجيزة التي جاءت بهما نسبة نجاح الطلاب مرتفعة ومبشرة بالخير لباقي المحافظات.

خطوات معرفة نتائج الطلاب من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

يرغب الكثيرمن الطلاب في الوصول إلى خطوات معرفة نتائج الطلاب بالرقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 والتي نرصدها في الخطوات التالية:

أولا – الضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي .

. ثانيا- اختيار قسم الاستعلام عن نتيجة الطلاب.

ثالثا- تحديد الصف الدراسية المقيد به الطالب والفصل الدراسي.

رابعا- إدخال بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس والضغط على استعلام.

خامسا – في حالة توافر النتيجة سيظهر درجات الطلاب أو بالتقديرات وفقا لما أتاحته الوزارة.

أما بالنسبة لنتيجة الرابع والخامس الابتدائي فيتم تقييمها بالألوان، وجاءت دلالاتها على النحو التالي: