نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدرت “بصيغة pdf” نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول نتائجنا عموم المحافظات وزارة التربية العراقية للنتائج الامتحانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول نتائجنا سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال، بعد أن صدرت في ما يقرب من أحد عشر محافظة من محافظات دولة العراق الشقيقة، حيث أعلن وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع نتائجنا خلال الأيام الماضية في محافظات الكرخ والرصافة الاولى والثانية والثالثة علاوة على بعض المحافظات الاخرى، وقد تم التشديد على أن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي قد يكون درايف بصيغة pdf وهو الأرجح أو يكون عن طريق إدخال رقم المقعد او الاسم الرباعي في موقع مخصص تقوم وزارة التربية بإعلانه، ومن خلالنا في ثقفني سوف نقوم بتوفيره لكم.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول نتائجنا

تم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد الكرخ الثانية منذ قليل في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، وهو متوقع أن يتم إعلان نتائج باقي المحافظات تباعا من اليوم وحتى الثلااء المقبل على أقصى تقدير، حيث أن أعمال التصحيح واشكت في أغلب المحافظات على الانتهاء منها.

نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع نتائجنا

يوفر لكم ثقفني متابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لكل ما يخص نتائج الطلاب الامتحانية العراق 2022 والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في عمليات البحث على محرك البثح الشهير جوجل، حيث أن كل ما عليك فعله للاستعلام عن النتائج:-

التوجه الى الجدول

اختيار المحافظة التابع لها الطالب

التوجه الى رابط النتائج

اما البحث عن الطالب بالاسم والمدرسة او ادخال رقم الجلوس

سوف تظهر النتائج لك

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

نينوى في الانتظار ديالى في الانتظار بغداد تم الرفع الكرخ 2 تم الرفع الكرخ 3 تم الرفع النتائج الانبار تم الرفع الرصافة 2 تم الرفع الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف تم الرفع النتائج ذي قار في الانتظار القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين تم الرفع النتائج واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار السليمانية في الانتظار قريبا دهوك تم الاعلان الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار كربلاء تم الرفع النتائج كركوك في الانتظار قريبا ميسان تم الاعلان شاهد المثنى تم الرفع النتائج