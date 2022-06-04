نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة تصريح الحج من منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ ساعات مضت من مساء أمس الجمعة 3 يونيو 2022 م ، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية فتح باب تسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لأداء مناسك الحج ، ويتسمر التقديم للحصول علي تصاريح الحج لهذا العام لمدة تسعة أيام ، حسب النسب التي خصصها وزير الحج تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين لحجاج الداخل والخارج ، ويستطيع كل حاجه طباعة تصريح الحج من منصة أبشر الخاص به وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة من ضوابط وشروط ، وتقدم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة التسجيل والاستعلام عن حالة طلب التصريح للحج علي موقعها الرسمي ومن المتوقع وصول أعداد الحجيج هذا العام لمستوي الـ 4 ملايين حاج رسمي.

خطوات طباعة تصريح الحج من منصة أبشر

من المعروف أنه تقرر إتاحة الحجز لحجاج الداخل من أمس .

ولمن صدر لهم التصريح ، يمكن إصدار نسخة مطبوعة بالخطوات التالية : الدخول لرابط خدمات استعلام منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة. من مبوب الخدمات الإلكترونية ، نختار طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج لموسم 1443 هـ. من صفحة الخدمة نضغط علي أيقونة التقديم “تنفيذ الخدمة”. إن لم تكن مسجل دخول سيطلب منك الدخول لتنفيذ الطباعة. بحصولك علي هذا التصريح يمكن الدخول من بوابات مكة المكرمة. خدمة طباعة التصريح إلكترونياً متاحة للمواطنين السعودي والوافد المسجل في أبشر وفقا لضوابط المنصة.



موسم الحج 1443 هـ

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تدعو الموجودين داخل المملكة لضرورة التسجيل علي موقع الوزارة لحضور حج لعام الحالي موسم 1443 هـ .

وتتوقع المملكة استقبال عدد حاج أكثر من 3 مليون من الحجاج هذا العام وذلك بناء علي مؤشرات الحجز الخارجي

وتعتزم وزارة الحج و العمرة رفع حالة التأهب للحج خلال ساعات من صدور التصاريح للحجاج من داخل المملكة وخارجها ، بهدف تقديم الخدمات.

ويمكن الاطلاع علي مزيد من المعلومات عن حجز التصريح حيث أن وزارة الحج والعمرة تفتح باب التسجيل لحجاج الداخل اعتبار من 8 يونيو 2022م.

خدمة طباعة تصريح الحج الإلكتروني

هي خدمة وتتيحها منصة أبشر علي موقعها الرسمي www.absher.sa .

يمكن الحصول علي مطبوع التصريح بعد الاستعلام عنه من موقع وزارة الحج والعمرة https://www.haj.gov.sa

وهي الوزارة المختصة بتنظيم كافة شؤون الحجاج والمعتمرين وشؤون الحرمين الشريفين.

ومن خلال أبشر تظهر حالة تأشيرة الحجاج بجانب التصريح لاظهارها لرجال الأمن.

ويمكن الاستعلام عن التصريح عبر تطبيق اعتمرنا أو الموقع الرسمي لحجاج الداخل والخارج.

موعد تقديم حج الداخل اعتبار من الجمعة 3 / 6 / 2022 وعل مدار 9 أيام بعون الله وفق إعلان وزير الحج الذي نشرته الوزارة علي رابط موقعها الرسمي.

يجب مراعاة الالتزام بضوابط الوزارة والجهات المعنية تجنباً لوقوع مخافة تؤدي للإبعاد والترحيل من المملكة.