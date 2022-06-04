توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة وتبخر مليارات الدولارات

جدة - نرمين السيد - كشف عاملون فى سوق العملات المشفرة عن توقعات بانهيار وشيك سيؤدى إلى تبخر مليارات الدولارات، واختفاء بعض العملات بشكل كامل من العالم، فيما سيشبه بدايات الظهور المبكر لسوق "الدوت كوم"





ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "سى أن بى سى" الأمريكية، فإنه يوجد حاليا أكثر من 19 ألف عملة مشفرة والعشرات من منصات "بلوك تشين" فى العالم، وسط توقعات بانهيار فى هذه الصناعة خلال السنوات القليلة المقبلة، يؤدى إلى اختفاء بعض العملات وتراجع قيمة بعضها الآخر

بحسب الشبكة الأمريكية، توقع الرئيس التنفيذى لشركة "ريبيل" للمدفوعات عبر الحدود، براد جارلينجهاوس، أن تكون هناك "عشرات" من العملات المشفرة التى ستبقى فى المستقبل، ما يعنى أنه يتوقع اختفاء عدد كبير من العملات المشفرة الموجودة حاليا، مضيفًا: "أعتقد أن هناك سؤالا حول ما إذا كنا بحاجة إلى 19 ألف عملة جديدة اليوم أم لا"، وتابع: "فى عالم العملات الورقية، ربما يوجد 180 عملة فقط"

ووفقًا لتقرير نشرته قناة "العربية" الإخبارية، فهناك أكثر من 19 ألف عملة مشفرة حاليًا، والعشرات من منصات "بلوك تشين" التى تشكل التكنولوجيا الأساسية التى بنيت عليها العديد من هذه العملات المشفرة المختلفة، بينما يسلط الانهيار الأخير لما يسمى بـ(terraUSD) الخوارزمية والرمز الرقمى المرتبط به الضوء على آلاف العملات المشفرة الموجودة، وما إذا كانت ستنجو جميعا، ويشكل هذا الانهيار موجات صدمة عبر السوق.

وقال برتراند بيريز، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ويب ثرى"، إن "أحد الآثار لما رأيناه الأسبوع الماضى فى قضية تيرا Terra هو أننا فى مرحلة يوجد فيها عدد كبير جدًا من البلوك تشين، وعدد كبير جدًا من الرموز المميزة. وهذا أمر محير للمستخدمين"، وأضاف: "هذا يجلب أيضا بعض المخاطر للمستخدمين"

وأضاف برتراند بيريز: "كما حدث فى بداية الإنترنت، كان لديك الكثير من شركات الإنترنت وكان الكثير منها عبارة عن عمليات احتيال، ولم تحقق أى قيمة وتم مسح كل ذلك. والآن لدينا شركات مفيدة للغاية وشرعية".

وبحسب تقرير "سى إن إن"، قال سكوت مينيرد، كبير مسؤولى الاستثمار فى (جوجينهيم Guggenheim) إن مزيدا من التشاؤم سيطر على الأسواق الأسبوع الماضى، وأضاف أن معظم العملات المشفرة "غير مرغوب فيها" لكن عملة البيتكوين والإيثريوم ستنجوان.

ويشهد قطاع العملات المشفرة فى الوقت الذى يستمر فيه السوق فى الشعور بالضغط، حيث تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 50% من أعلى مستوى سجلته فى نوفمبر الماضى، مع انخفاض العديد من العملات الرقمية الأخرى بشكل حاد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق

ويتوقع بريت هاريسون، الرئيس التنفيذى لبورصة العملات المشفرة (FTX US)، قال إن المئات الموجودة حاليا لن تنجو وستختفى فى المستقبل، قائلاً: "عندما تفكر فى البلوك تشين، ربما لن يكون هناك المئات منها فى غضون سنوات، وأضاف: "سنرى السوق يفرز ذلك بمرور الوقت"