شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبى سيفعل كل ما بوسعه لإنهاء أزمة أوكرانيا

وحسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية، كتب ميشيل فى تغريدة عبر "تويتر" أن "الاتحاد الأوروبى متحد، وسيفعل كل ما فى وسعه لإنهاء ما يحدث".
وحسبما جاء فى النص الرسمى للحزمة السادسة من العقوبات، والذى نشرته المفوضية صباح أمس الجمعة، فإن الحظر التدريجى يطال شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبى.
ووضع الاتحاد الأوروبى 6 أشهر للاستغناء الكامل عن النفط الخام الروسى، و8 أشهر عن المنتجات البترولية المكررة. كما تضمن القرار استثناء مؤقت لواردات النفط الخام عبر خط الأنابيب إلى تلك الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى تعانى بسبب وضعها الجغرافى من الاعتماد على الإمدادات الروسية، وليس لديها خيارات بديلة قابلة للتطبيق.
وستستفيد بلغاريا أيضا من استثناءات مؤقتة فيما يتعلق باستيراد النفط الخام الروسى المحمول بحرًا، وكرواتيا فيما يختص بزيت الغاز الخوائى.
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