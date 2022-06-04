العالم اليوم - تحطم مقاتلة أميركية في كاليفورنيا.. وهذا مصير الطيار

انتم الان تتابعون خبر تحطم مقاتلة أميركية في كاليفورنيا.. وهذا مصير الطيار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 11:15 صباحاً - تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية، الجمعة، في صحراء جنوب كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل الطيار، حسبما أفادت السلطات.

وسقطت طائرة من طراز إف/أيه-18إي/إف سوبر هورنت المتمركزة في قاعدة نافال آير ستيشن ليمور في حوالي الساعة 2:30 مساء في منطقة ترونا، حسبما أعلنت البحرية في بيان، فيما لم يصب أحد على الأرض.

وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترا جنوب شرقي القاعدة التي تقع في سنترال فالي (الوادي الأوسط) في ولاية كاليفورنيا.

وفي عام 2019، تحطمت طائرة من طراز نافي سوبر هورنت في حديقة وادي الموت الوطنية خلال مهمة تدريب روتينية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وإصابة 7 من زوار الحديقة بجروح طفيفة جراء الحطام.

وفي أكتوبر الماضي، تحطمت أيضًا طائرة نافي سوبر هورنت تابعة لقاعدة نافال إير ستيشن تشاينا لايك، وفي عام 2020 سقطت طائرة أخرى من ليمور، خلال مهمات تدريبية.

وخرج الطياران بأمان، أحدهما في منطقة جنوبية نائية من حديقة وادي الموت الوطنية بالقرب من حدود نيفادا والآخر في صحراء موهافي.