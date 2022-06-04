Pdf ملازمنا: نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الاول موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

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عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الاول موقع نتائجنا،كلمة تتصدر محركات البحث من وقت إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية ظهور نتائج الشهادة الابتدائية وقد تزايد البحث على جوجل عن أنباء الشهايد لطلاب الصف السادس الابتدائي خاصة بعد تأكيد الدكتور محمد اقبال والذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم بالعراق وقد تم بالفعل رفع النتائج على عدة مواقع مختلفة أهمها موقع نتائجها وموقع ناجح وإيمانا منا بأهمية هذه النتائج لكم أعزائي القراء يوفر لكم موقعنا ثقفني كافة النتائج لمساعدة طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق ومحافظاتها تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الاول موقع نتائجنا

بالرجوع لجدول الامتحانات الذي سبق وتم وضعه لطلاب الصف السادس من المرحلة الابتدائية نجد أن الطلاب فعليا قد خاضوا الامتحانات بداية من يوم التاسع عشر من مايو للعام الحالي 2022 وكانت قد بدأت بامتحان اللغة الدينية، ومن بعدها توالت المواد وأدى الطلاب امتحانات كلا من اللغة الكردية والعربية والتركمانية يوم السبت والواحد والعشرون من مايو ومن ثم كان امتحانات اللغة الإنجليزية الثاني والعشرون من مايو وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالعمل على توفير كافة السبل الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب ووقايتهم من فيروس كوفي 19 واختتم الطلاب الامتحانات بمادة العلوم وكانت في الخامس والعشرون من مايو الماضي.

طريقة الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي

في الساعات القليلة الماضية قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق برفع نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الاول في عدد من محافظات العراق وجدير بالذكر أن النتائج تظهر محافظة بعد الأخرى على أن تظهر بشكل كامل بنهاية الأسبوع الحالى أن شاء الله وأما بالنسبة لآخر المحافظات التي تم إعلان النتيجة بها فكانت المثنى وللحصول على الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية اتبعوا الخطوات التالية بالترتيب:

_ الخطوة الأولى الدخول على الرابط الرسمي لموقع نتائجنا أو ناجح أي كان الاثنين يمكنوا الطالب من معرفة نتيجته.

_ الخطوة الثانية يقوم الطالب بالضغط على أيقونة الفصل الدراسي الأول.

_ الخطوة الثالثة يقوم كلا من الطالب أو ولى الأمر بتسجيل وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

_ الخطوة الرابعة والأخيرة الضغط على مربع إظهار النتائج وبهذا يمكن بكل سهولة معرفة النتيجة.

ظهرت على مدار الأيام الماضية نتائج الصف السادس بالعراق ولا يزال تحميل باقي المحافظات جاريا حتى الآن، وسوف نتابع معكم اولا باول أخبار نتائج العراق للصف السادس الابتداائي، حيث تعلن وزارة التعليم العراقية عن تحميل نتائج بعض المحافظات أولا باول، وتقوم برفع النتائج عبر ملفات جوجل درايف، أو عن طريق موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة 3 العراق

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق الحصول على نتائج الدور الاول 2022 بالاسم والرقم الامتحاني وذالك من خلال موقع ناجح العراقي، جدير بالذكر ان نتائج محافظة الرصافة الثالثة 3 على وشك الظهور وينتظر الطلاب رفع النتائج واعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وفور اعلان الوزارة يقوم موقع ناجح ونتائجنا بتنزيل النتائج على الموقع الرسمي على هيئة كشوفات بصيغة ال pdf.