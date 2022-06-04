“Now” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية الخاص بطلاب الصف الثالث الاعدادي، الذين ينتظرون اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية، حيث هناك عشرات الآلاف من طلاب الغربية وأولياء الأمور، هم الآن في حالة من القلق والتوتر، ينتظرون أن يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات علي مستوي الادارات في الفصل الدراسي الثاني، حيث مازالت الكنترولات التي تقوم حالياً علي تصحيح المواد الدراسية بالصف الثالث الاعدادي تعمل علي قدم وساق من أجل الانتهاء من مراجعة تصحيح كافة الاوراق الخاصة بالاجابات، ومراجعتها وعمل كشوف الناجحين.

بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية لجميع طلاب الغربية في يوم السبت 21 مايو وستمرت الامتحانات ستة أيام، امتحن الطلاب في اليوم الاول اللغة العربية، ثم في يوم الاحد 22 مايو كان امتحان الدراسات الاجتماعية، ثم امتحن الطلاب بعد ذلك في اليوم الثالث الاثنين 23 مايو امتحان الهندسة والتربية الفنية، وفي يوم الثلاثاء 24 مايو كان موعد الطلاب مع امتحان الحبر والاحصاء في الفترة الاولي ثم امتحان الكمبيوتر في الفترة الثانية، وبعد ذلك في يوم الأربعاء كان امتحان الطلاب في مادتي اللغة اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ثم اختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الخميس 22 مايو بامتحان العلوم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية

فور انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية، قامت مراكز التصحيح في كافة أنحاء محافظة الغربية باستقبال جميع المصحيحين الذين تم اختيارهم علي أفضل مستوي، حيث يؤدون حاليا مهمتهم في تصحيح ومراجعة اجابات الطلاب بكل عدالة وأمانة، وسوف يتم خلال الساعات القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، الفصل الدراسي الأول فور ان يتم الانتهاء من أعمال الكنترول، وسوف يتم بعدها قيام محافظ الغربية باعتماد نتائج محافظة الغربية، وبعدها سوف يتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية

يتطلع الكثيرين الآن لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية، التي من المقرر اعلانها ما بين لحظة وأخري، حيث يجري حالياً الانتهاء في كل الكنترولات المتواجدة في طنطا وكافة مراكز الغربية من مراجعة الدرجات ورصد الدرجات وتجميعها، جدير بالذكر أنه قد تقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 91672 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية العامة، كان قد تم توزيع هؤلاء الطلاب في 438 لجنة وبالنسبة الإعدادية المهنية فقد امتحن 4738 طالبا في 26 لجنة، وبذلك يكون العدد الكلي للطلاب 96410 طالب ومتواجدين في 464 لجنة امتحانية، وقد مرت الامتحانات دون أى صعوبات واضحة، حيث لم ترد أى شكاوي الي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بصعوبة الامتحانات، والأنباء الواردة تؤكد اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، ويمكن للطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن نتيجة اعدادية القليوبية.

البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية

سوف يتمكن الطلاب من الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية، وذلك الكترونياً من خلال موقعنا “ثقفني” حيث ستجد في هذا المقال جميع روابط نتائج الشهادة الاعدادية لكل محافظة علي حدة، وسوف تجد الرابط مفعل، وذبك بعد أن يقوم المحافظ باعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي التابعة له.