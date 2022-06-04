نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهور” نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 أصبحت الآن من أكثر عمليات البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور بدولة العراق، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إمكانية استخراج بيانات النتائج من خلال المنصات الإلكترونية للتعليم، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل طريقة وأهم المعلومات لاستخرج النتائج بطريقة سهلة عن طريق الهاتف المحمول أو الكمبيوتر وستكون النتائج متاحة بسهولة للطلاب.

رابط استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 العراق

كل الأشخاص الذين لديهم أطفال في الصف السادس ينتظرون درجات الطلاب، وكان بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم قد أعلنوا أن عرض نتائج الصف السادس الإبتدائي سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية، والذي يمكن استخراجها من خلال الخطوات البسيطة التي سوف نناقشها في السطور أدناه تسهيل الوصول إلى نتائجها.

خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الإبتدائي

يمكن للطلاب أو أولياء أمورهم استخراج النتائج من خلال الخطوات التالية: بعد أن أعلنت الحكومة والسلطات العراقية سهولة استخراج النتائج عبر الإنترنت، سيتم تحميل جميع بيانات النتائج بعد إعتماد الجهة المختصة في وزارة التعليم العراقية للحصول على الشهادة، وتشمل أهم خطوات استخراج النتائج عبر الإنترنت ما يلي:

الخطوة الأولى لمعرفة نتائج السادس الابتدائي هي الوصول إلى موقع وزارة التعليم العراقية باستخدام الرابط الإلكتروني التالي epedu.gov.iq. بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة استخراج النتيجة. يجب على الطلاب إكمال النموذج الإلكتروني بشكل صحيح. يجب كذلك كتابة الاسم بشكل صحيح. أدخل رقم الاختبار: يتم إدخال رقم لوحة الاختبار ( رقم الجلوس ) من قبل الطالب في الحقول المخصصة، مع تحديد الصف السادس الإبتدائي. يتم الضغط على أيقونة إرسال جميع البيانات لكي يتم التحقق من صحتها. سوف تظهر جميع المعلومات المتعلقة بدرجات الطالب ثم تتم طباعتها.

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2022 الدور الأول

بعد الجولة الأولى لعام 2022 من امتحانات المدارس الابتدائية للصف السادس في محافظة البصرة، يتطلع الجميع إلى معرفة النتائج والدرجات حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن تصحيح أوراق الامتحان على قدم وساق في مركز التصحيح والنتائج جاهزة لجميع الطلاب مع العلم أن النتائج ستكون متاحة عبر الإنترنت قبل أن يتم عرضها داخل المدارس حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم.