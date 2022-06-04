نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 من خلال موقع الوزارة لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات المصرية عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، لذلك تتزايد عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط و خطوات الاستعلام عنها برقم الجلوس، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا خاصا للحصول عليها بمجرد ظهورها بشكل رسمي، في التقرير التالي نوضح لكم أهم التفاصيل.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

يتساءل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة عن رابط وكيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم طريقة الكترونية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم من خلالها، وذلك بتفعيل رابط خاص يتبع للموقع الرسمي للوزارة، وقد حددت بعض الخطوات التي تسهل على الطلاب عملية الاستعلام عن النتيحة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

1 – الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

. 2 –ومن ثم الضغط على قسم الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3 – يجب تحديد الصف الدراسي المستعلم عنه وكذلك الفصل الدراسي للعام.

4 –ادخال بيانات الطالب كاملة.

5 – ثم كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب.

6 – الضغط على أيقونة عرضالنتيجة.

7 – تظهر كافة تقديرات الطالب في الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

بمجرد انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات تم تشكيل لجان في المدارس لتصحيح الإجابات الخاصة بالأسئلة المقالية، ومن المفترض اعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالهاو ظهور درجات الطلاب لتجميع نتيجة الامتحان الإلكتروني والامتحان الورقي.

وجدير بالذكر فيما يخص الامتحانات الإلكترونية التي أجريت للصف الأول الثانوي في الترم الثاني 2022، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نجاح جميعالطلاب في الامتحانات الإلكترونية، ومن المفترض أن تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي في صورة تقديرات وليس درجات وهي كالتالي: