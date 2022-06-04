نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالاسم فقط” وزارة التربية نتائج الصف السادس الابتدائي الرصافة الثانية “تلكرام” PDF Certificate في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم أعزائنا عن خبر وزارة التربية نتائج الصف السادس الابتدائي الرصافة الثانية، حيث يبحث عنها سكان بغداد في العراق، وتقسم النتيجة إلى رصافة الأولى ورصافة الثانية ورصافة الثالثة، وقد ظهرت حتى الآن نتيجة الرصافة الأولى، وننظر ظهور نتيجة الرصافة الثانية خلال الساعات القليلة القادمة، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر المستجدات التي صدرت من الاعلام التربوي لتربية الرصافة الثانية بخصوص النتيجة، وكيف تستخرجونها بأنفسكم، وكيف يمكننا مساعدتكم بأنفسنا على استخراج النتيجة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مديرية تربية الرصافة الثانية

وينتظر طلاب التي تندرج مدارسهم تحت تربية الرصافة الثانية على أحر من الجمر، وهذا بعدما ظهرت نتائج الرصافة الأولى في الساعات الماضية، وكما نعلم بما أن الرصافة الأولى والثانية والثالثة في نفس المحافظة “بغداد”، وحسب خبرتنا فإنه في حالة ظهور أحدهما فهذا يعني أن نتائج الأخرى قد اقتربت كثيرا.

وتابعنا مع حضراتكم ايضا طريقة استخراج نتيجة كربلاء 2022، فتابع.

وزارة التربية نتائج السادس ابتدائي بغداد الرصافة الثانية

وقد ظهرت حتى الآن النتائج بالعديد من المحافظات العراقية، وقد أعلنت إدارة الرصافة الثانية عن موعد النتائج في بيان رسمي تم نشره، وهو كالآتي:

سيتم توزيع النتائج غدا، ويمكنكم استخراجها بالطريقة الموضحة في المقال.

وقد أعلنت الإدارة أن عدد الطلاب بالرصافة الثانية يبلغ 72 ألف طالب وطالبة، سيتم الإعلان عن نتائجهم، ويمكنكم استخراجها بالطريقة التي سنوضحها لكم في موقع ثقفني.

وننتظر معكم النتائج، والتي يتبقى عليها ساعات قليلة جدا حتى تصدر بشكل إلكتروني، حيث صدرت بالفعل ولكن بشكل غير إلكتروني وتتوفر في المدارس الآن، وهذا منذ الساعة العاشرة صباحا اليوم حسب المدارس، وويمكن أن تظهر النتيجة إلكترونيا في أي لحظة الآن، اترك لنا تعليقا باسمك واسم المدرسة، وسنحضر لك النتيجة فورا حين نشرها.

وزارة التربية نتائج الصف السادس الابتدائي الرصافة الثانية

ويمكنكم استخراج النتيجة بطريقتين، الطريقة الأولى والرسمية عبر موقع وزارة التربية، وهذا عبر تلك الخطوات البسيطة:

اذهب إلى موقع وزارة التربية من هنا.

ثم سيطلب منك إدخال رمز التحقق البشري اكتبه بشكل صحيح.

بعدها في خانة الأخبار اختر نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022.

اذهب إلى ملف كوكل درايف الوزاري.

اختر الإدارة “الرصافة الثانية”.

ثم اذهب إلى أي مدرسة موجودة بالكشف.

بعدها ابحث عن اسم الطالب لتجد نتيجته موجودة والحالة (ناجح، راسب، مكمل).

موقع نتائجنا

ويوجد طريقة أخرى لاستخراج النتيجة من موقع نتائجنا الإلكتروني، وهذا عن طريق اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

اضغط على الرصافة 2.

ثم اذهب إلى الكشف الخاص بالمدرسة بعد البحث عنها.

ابحث عن اسم الطالب أو رقمه الامتحاني وستجد نتيجته واضحة.

وفي حالة واجهتم أي مشكلة ولا تستطيعون استخراج النتيجة، فاترك لنا تعليقا فيه اسم المدرسة واسم الطالب وسنتستخرج لك النتيجة في أسرع وقت ممكن، فتابعوا معنا.

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