عاجل.. طعن 3 أشخاص فى مستشفى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، إن المهاجم ما زال داخل المستشفى، موضحة أن هناك محاولات لإقناعه بالاستسلام.
يذكر أن الواجهة الشمالية للبيت الأبيض فى واشنطن، تضيئ اليوم السبت، باللون البرتقالى احتفالا باليوم الوطنى للتوعية من العنف المسلح.
وذكرت "الحرة" الأمريكية أن ذلك يأتى بعد الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق النار فى بعض الولايات الأمريكية، ومنها أكبر حادث لإطلاق النار شهدته الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من عشر سنوات فى مدرسة بولاية تكساس.
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