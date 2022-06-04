وقال المسؤول - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية بشرط عدم ذكر اسمه - إن حضور كيشيدا لقمة الناتو المنتظر عقدها يومى 29 و 30 يونيو الجارى فى مدريد يعتمد على الوضع السياسى المحلى؛ حيث يحتمل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى 10 يوليو المقبل.
وأعرب المسؤول عن أمل الحكومة اليابانية فى أن تؤدى مشاركة كيشيدا المحتملة فى قمة الناتو إلى تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية فى كيفية الرد على العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا والطواريء المحتملة بشأن مضيق تايوان.
ويخطط كيشيدا للسفر إلى العاصمة الإسبانية بعد حضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التى تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من 26 يونيو فى ألمانيا، بحسب المسئول، الذى أشار إلى دعوة أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية لحضور قمة الناتو كدول شريكة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مع ذلك، برزت وجهات نظر متباينة فى الحكومة اليابانية والحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم حول مشاركة كيشيدا حيث يتعارض جدول قمة الناتو مع البداية المتوقعة فى 22 يونيو الجارى للحملة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ اليابانى.
ويعتقد بعض المسؤولين الحكوميين أن دبلوماسية قمة رئيس الوزراء مع زعماء الغرب والهند والمحيط الهادئ تساعد فى تعزيز الدعم الشعبى لائتلافه الحاكم، غير أن بعض المشرعين من الحزب الليبرالى الديمقراطى يقترحون أن كيشيدا يجب أن يركز على تنظيم حملته الانتخابية فى أكبر عدد ممكن من الدوائر قبل الانتخابات بحسب كيودو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر حكومى يابانى: كيشيدا يخطط لحضور قمة الناتو المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.