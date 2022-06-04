نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهـور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أداء اختبارات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظه البحيره جاء الآن وقت البحث والتحري عن موعد اعلان نتائج الشهاده الاعداديه فلا يخفى عليكم أن الشهاده الاعداديه تعتبر هامة جدا للغاية كونها هي التي تحدد المرحلة الانتقالية للطالب فيما بعد والتي عادة تختلف ما بين الثانويه التجاريه أو الثانوية العامة أو الصناعية، وقد زادت محركات البحث كثيرا خلال الساعات القليله الماضيه من أجل معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه البحيره خاصة مع وقت اقتراب إعلان النتيجه ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم تغطية كاملة عن نتائج الشهاده الاعداديه ليس فقط بمحافظة البحيرة ولكن بجميع محافظات مصر تابعه السطور القادمة لتفاصيل اكثر حول الموضوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 202

أعلن الأستاذ الدكتور يوسف الديب والذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه إلى الآن لم يتم التصريح عن الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة خاصة أن أوراق الامتحانات ما زالت قيد التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول بجميع المدارس الموجودة بالمحافظة وأكد أنه جاري الآن العمل على تجميع الدرجات وهذه في المرحلة الأخيرة للتصحيح أي قد اقترب فعليا موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2033 لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بإذن الله على أن يتم اعتمادها من سيادة اللواء هشام آمنة والذي يشغل منصب محافظ البحيرة ومن ثم يتم رفعها على موقع البوابة الإلكترونية الخاص بجمع النتائج ورفعها والذي تقدمه وزارة التربية والتعليم بمصر لتسهيل طريقة الحصول على النتيجة للطلاب وأولياء الأمور بشكل إلكتروني أي من المنزل دون الحاجة لعناء الذهاب للمدرسة لمعرفة النتائج.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

أعزائي الطلاب بإتباع الخطوات البسيطة التالية يمكنكم معرفة نتائجكم فور الإعلان عنها إليكم التفاصيل:

_ الخطوة الأولى يتم فيها الدخول على موقع البوابة الإلكترونية الخاص بمحافظة البحيرة من خلال استخدام الرابط الرسمي الذي طرحته الوزارة “هنا“.

_ الخطوة الثانية يقوم الطالب بالضغط على أيقونة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022.

_ الخطوة الثالثة يختار الطالب مرحلة التعليم الأساسي على أن يقوم بعد ذلك بكتابة رقم الجلوس الخاص به بطريقة سليمة من اليسار لليمين.

_ الخطوة الرابعة والأخيرة يضغط الطالب على مربع إظهار نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيره الفصل الدراسي الثاني.