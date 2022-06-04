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عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة تفتح باب التسجيل لحجاج الداخل ، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لحجاج الداخل ، و دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء الفريضة الدخول علي موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، والتقديم للحوصل علي تصريح الحج عبر عبر تطبيق اعتمرنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: localhaj.haj.gov.sa ليتم اختيارهم بنظام القرعة الالكترونية ، واتباع الخطوات والشروط اللازمة لحجز تصريح أداء مناسك الحج لموسم الحج لعام 1443 هـ ، و قد كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية انه لن يسمح بأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة ، ووزارة الحج والعمرة هي إحدى وزارات المملكة لعربية السعودية والمعنية بشؤون الحرمين الشريفين. وزارة الحج والعمرة تفتح باب التسجيل لحجاج الداخل أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية فتح باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج علي موقعها الإلكتروني لحجاج الداخل : دعت وزارة الحج والعمرة السعودية الراغبين للدخول عبر رابط تقديم الحج.

و أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول علي تصريح للراغبين في أداء مناسك الحج لعام.

كما تحرص الوزارة علي تخصيص جهود كبيرة العام الحالي لدعم حجاج بيت الله الحرام داخل المشاعر المقدسة.

تحث الجهات المعنية الوافدين لأداء المناسك علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية إلى التفرغ للعبادة.

ولن يسمح بتأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة أداء مناسك الحج لعام 1443 هـ أداء مناسك الحج للعام 1443 هـ يعتبر حج القرعة نظام يطبق علي الحجاج في الداخل من قبل وزارة الحج و العمرة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار.

يتوقع أن تتخطي أعداد حجاج بيت الله الحرام هذا العام الـ 3 مليون ونصف عبر نظام تسجيل المواطنين والمقيمين داخل المملكة وخارجها.

توفر الوزارة الخدمات للحجاج علي مدار أيام الحج في كافة المناطق المقدسة.

أعلنت الوزارة منذ ساعات إتاحة خدمة الحجز للحج علي رابط موقعها الرسمي.

يمكن الدخول و إصدار التصريح بعد اختيارك ضمن نظام القرعة الإلكترونية. موعد تسجيل حجاج الداخل يتم إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام.

اعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط. الباقة الأولي هي باقة الأبراج ، سعر الحجز بها : 14737.83 ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة. والباقة الثانية هي باقة المخيمات المطورة وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد قبل الضريبة المضافة. أما الباقة الثالثة فهي ضيافة باقة المخيمات غير المطورة وقيمتها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.



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