نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح باب التسجيل لحجاج البيت الحرام لهذا العام 1443ه وذلك من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي قد أوضحت في ذات البيان الأشخاص المسموح لهم التسجيل وطريقة التسجيل وغيرها من الأمور الواجب على الراغب في التسجيل للحج من داخل الأراضي السعودية معرفتها حتى يتسنى له التسجيل بشكل صحيح. فتح باب التسجيل للحج من داخل الأراضي السعودية في بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1443ه من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل الأراضي السعودية وفقًا لشروط الإقامة النظامية.

هذا ويتم التسجيل للراغبين بداية من يوم الجمعة الموافق الرابع من ذي القعدة من عام 1443ه وذلك بتوقيت مكة المكرمة.

ويكون التسجيل بشكل إلكتروني إما من خلال تطبيق اعتمرنا أو عن طريق هذا الموقع الإلكتروني https://localhaj.haj.gov.sa

ومن خلال التطبيق بإمكان الراغب في التسجيل استعراض كل ما يتعلق ببرامج الحجاج من داخل الأراضي السعودية لاختيار برنامج مناسب له.

كما يمكنه الاختيار من بين الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج ويتعاقد مع من يختار وذلك أيضًا بشكل إلكتروني تمامًا طوال فترة التسجيل المستمرة حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي القعدة الجاري أيضًا بتوقيت مكة المكرمة. بعض التنبيهات والمعلومات المهمة كما ذكرنا فالتسجيل يكون عن طريق تطبيق اعتمرنا والذي يتيح للمسجل استعراض الباقات المتوفرة وتكوين قائمة بالمفضل منها ثم الاختيار من بينها.

كما يمكن للمسجل أن يقوم بإضافة عدد من المرافقين وبعد التحقق من بياناتهم وحالات التحصين الخاصة بهم واستيفائهم للشروط ستتم الموافقة أو الاستبعاد في حال عدم توافر الشروط وهذا أيضًا بشكل إلكتروني.

ومن تاريخ فتح باب التسجيل وحتى انتهائه يمكن التعديل على الخدمات أو الإضافة خلال تلك الفترة.

وتؤكد وزارة الحج والعمرة على ضرورة التأكد من قبل المسجل من صحة معلوماته ودقتها عند التسجيل واختيار الباقة التي يريدها.

ونوهت كذلك إلى أنه عند التسجيل لعدة أفراد من خلال طلب واحد ولم يستوف أحد أفراد هذه المجموعة شروط التسجيل فسيتم إلغاء الطلب بأكمله.

وأخيرًا فإنه سيتم التعامل مع البيانات المسجلة جميعها فور الانتهاء من التسجيل لتحديد المؤهلين والاختيار من بينهم عن طريق القرعة الإلكترونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التسجيل لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.