صحيفة سعودية: أحدث الوسائل التقنية وتوفير أعلى جاهزية لضمان سلامة الحجاج

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة (اليوم) السعودية إن كل الاستراتيجيات والخطط التى تنفذها المملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج تعكس حرص حكومة المملكة على سلامة وأمن الحجاج كهدف ينطلق من رؤيتها الراسخة التى تجعل سلامة النفس البشرية وحفظ حقوق الإنسان أولوية فى استراتيجيات الدولة.





وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها بعنوان (انضباط الحجاج.. إسهام واستشعار مسؤولية) - أن حكومة المملكة تتخذ العديد من الإجراءات فى سبيل ضمان سلامة وأمن الحج والحجاج بصورة شاملة ومتكاملة من خطط أمنية، وكذلك استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير أعلى جاهزية من قبل كل القطاعات الحكومية المعنية الأمنية والصحية، وكذلك ما يعنى بالخدمات اللوجيستية.

وأشارت إلى أن "إعلان وزارة الحج والعمرة فتح التسجيل للحجاج من داخل المملكة هو أمر يعود بالذاكرة للمشهد التاريخى الذى يتكرر كل عام مع وصول طلائع الحجاج بسلام آمنين إلى المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهبط الوحى".

وذكرت أن هذا العام يتجدد الرهان على وعى المجتمع عبر التزام كل الأنظمة المعتمدة فى سبيل تحقيق سلامة وراحة الجميع بما يدل على حجم استشعار المسؤولية المشتركة فى سبيل هذه الأهداف.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على النهج الراسخ للمملكة منذ مراحل التأسيس وحتى اليوم فى الحرص على تقديم أفضل سبل الرعاية لكل من قصد الحرمين الشريفين حاجا أو معتمرا أو زائرا، وبذل كل التضحيات فى سبيل سلامة وراحة وأمن ضيوف الرحمن".