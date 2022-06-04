العالم اليوم - "واتساب" يختبر الميزة التي طال انتظارها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 09:21 صباحاً - سيطرح تطبيق التواصل الفوري "واتساب" خدمة جديدة في المستقبل تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى أصدقائهم.

وذكر موقع "WABetaInfo"، الذي يواكب التطورات في "واتساب" أن طرح هذه الخدمة يأتي بعد الإعلان عن تحديثات ضخمة على التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، وشملت استطلاع الرأي في المجموعات و"واتساب بريميم".

وأوضح الموقع أن "واتساب" يعمل حاليا على خدمة تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل، حتى يجري إتاحة هذه الخدمة لكل المستخدمين.

وحصل الموقع على صورة تظهر أن التطبيق يجهز خيارا جديدا للمستخدمين يساعدهم على تعديل أي خطأ إملائي بعد توجيه الرسائل.

لكن يبدو أن هذا المشروع لا يزال في بدايته، إذ إنه لم يظهر حتى الآن على النسخة التجريبية لـ"واتساب" المعروفة بـ"بيتا".

وستخلص هذه الخدمة، في حال إصدارها، الكثيرين من حرج حذف الرسائل أو ترك الأخطاء الإملائية فيها على حالها.