العالم اليوم - فيديوهات "مثيرة للجدل" لنجل الوزيرة المصرية المتهم بالقتل

انتم الان تتابعون خبر فيديوهات "مثيرة للجدل" لنجل الوزيرة المصرية المتهم بالقتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يونيو 2022 09:21 صباحاً - ظهرت فيديوهات جديدة، تكشف تفاصيل حياة نجل وزيرة الهجرة المصرية، في الولايات المتحدة، قبل وقوع جريمة القتل المتهم بارتكابها.

وانتشرت قناة رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، على موقع يوتيوب، حيث برزت عدة فيديوهات "للرقص"، إلى جانب فيديوهات أخرى.

ويشترك في قناة "رامي فهيم" 65 شخصا، ويظهر فيها فيديوهات الشاب المصري وهو يرقص داخل شقته، على وقع أغان أجنبية.

ويعود تاريخ الفيديوهات إلى 2020، أي قبل عامين من وقوع الجريمة المتهم بارتكابها.

وكانت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، قد كشفت أن قوات الشرطة الأميركية تلقت اتصالا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، الشهر الماضي، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجودا داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

واتهم رامي فهيم بقتل شابين أميركيين، هما غريفين كومو (23 عاما)، وجوناثان بهم (23 عاما)، في وقت مبكر من صباح 19 أبريل الماضي.

كما أظهرت قناة رامي فيديوهات أخرى، لمشاريع تكنولوجية في الجامعة، وفيديو لممارسته رياضة كرة السلة.

وطالبت وزيرة الهجرة المصرية بالدعاء لها ولأسرتها، قائلة: "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم".

كما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكماً لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به، حسب قولها.