نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مـفعل” وزارة التربية والتعليم رياض الأطفال.. روابط تقديم رياض الأطفال في كافة المحافظات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفي هذه الأيام يوجد الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن الأوراق المطلوبة لكي يتم التقديم لأطفالهم في مرحلة رياض الأطفال لعام 2022 وذلك يكون من خلال الموقع الإلكتروني التي حددته وزارة التربية والتعليم، وتم التصريح من وزارة التربية والتعليم أن ماحلة التقديم في رياض الأطفال لهذا العام سوف تبدأ من يوم 1 يونيو وتنتهي مرحلة التسجيل في يوم 30 يونيو وذلك للعام الدراسي 2022/2023 وهذا من الموقع الإلكتروني الخاص لدى وزارة التربية والتعليم وحددت مديريات التعليم المستندات الواجب تقديمها عند التقديم وذلك لكل من مدارس اللغات الرسمية والمدارس الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

ولقد تم التحديد من وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لكي يتم التقديم في مرحلة رياض أطفال 2022، ومن ضمن الأوراق المطلوبة هي:

صور جديدة للطفل ويكون مسجل في خلف الصورة بيانات الطفل.

شهادة الميلاد الأصلية وتكون كمبيوتر وثلاثة صور منها وليس شرط أساسي أن تكون حديثة.

صورة من بطاقة الأم والأب، ويجب أن تكون بطاقة لدى الرقم القومي الخاصة بولي الأمر أو الخاصة بالكفيل أو الذي له حق الولاية التعليمية وتكون سارية.

الدليل على السكن سواء من إيصال “الكهرباء أو الغاز أو المياه أو فاتورة التليفون باسم الأم أو الأب”.

الشروط الكافية لتقديم رياض الأطفال

وضحت وزارة التربية والتعليم شرط أساسي وهو أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عمر الطفل عن 4 أعوام ولا يزيد عن 6 أعوام.

منصة التقديم الخاصة بوزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية واحدة في الجمهورية وذلك من العام الماضي ليتم التسجيل من خلالها طلبات التقدم لدى مرحلة رياض الأطفال وأيضًا الصف الأول من المرحلة الابتدائية.

ويستطيعون أولياء الأمور بزيارة بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم ويكون من خلال الرابط الآتي http://emis.gov.eg، يستطيع أن يقدم جميع المعلومات المطلوبة ليتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال.

وتوفر مديريات التربية والتعليم في المحافظات أيضًا روابط خاصة بهم من خلال موقع المحافظة الإلكتروني ليتم التسجيل وتقديم الأوراق والمعلومات المطلوبة ليتم التقديم في رياض الأطفال وذلك إلكترونيًا.

وهذا لكي يتم الحفاظ على الطلاب وعلى أولياء الأمور ومنع حدوث الزحام والتكدس داخل المدارس، وتطبيق الإجراءات اللازمة للتخلص ومنع انتشار فيروس كورونا.

روابط التقديم رياض الاطفال 2022 لبعض المحافظات

ونعرض لكم البعض من الروابط الأساسية الخاصة بتقديم رياض الأطفال في المحافظات المختلفة ومنها:

مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة. https://www.cairomoe.net/kg

مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية.

https://alex-edu.com/

مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

https://gizaresult.com/

مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية.

http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم رياض الأطفال في كافة محافظات الجمهورية منذ بداية يونيه الجاري، على أن يستمر التقديم حتى نهاية الشهر نفسه، حيث يقوم ولي الأمر بالتقديم للطفل عبر الروابط التي ذكرناها في المقال، ويقوم باختيار الرغبات للمدارس تبعا لمحل السكن الخاص به، حيث يتم التنسيق تبعا للسن، وتظهر النتائج الخاصة بالتقديم بداية أغسطس القادم.