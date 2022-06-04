نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية.. توقعات تنسيق الثانوية العامة بعد الاعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الأيام القليلة الماضية نجد أن أولياء الأمور وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية كانوا مشغولين كثيرا بالبحث عن نتائج الشهاده الإعدادية ومن المعروف أن المرحله الاعداديه هي مرحلة انتقالية للمرحلة الثانوية وهي لا تقل أهمية عن المرحلة الثانوية كونها هي التي تحدد نوع المدرسة الثانوية التي سوف ينتقل إليها الطالب فيما بعد ما إذا كانت ثانويه عامه أو غير ذلك وفور الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية فى محافظة الدقهلية زادت محركات البحث كثيرا عن تنسيق الثانويه العامه للعام الدراسي الجديد وايمانا منا بأهمية الموضوع القراء يوفر لكم موقعنا ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية

حتى الان لا توجد أي أنباء بخصوص تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية، وبالرجوع للسنة الماضية نجد أن الأستاذ الدكتور أيمن مختار والذي يشغل منصب محافظ الدقهلية قد اعتمد التنسيق الخاص بالقبول في الصف الأول الثانوي من مائتان وخمسون درجة

ومن جانبه قال المهندس على عبدالرؤوف والذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن نسب النجاح في لطلاب الشهادة الاعدادية عن العام الماضي كانت مرتفعة فقد وصلت إلى 89.3٪ .

وفي نفس السياق أضاف إلى أنه بالرجوع لدرجات قبول الطلاب في المرحلة الثانوية يتم بناء عليها تحديد كثافة عدد الطلاب فى الفصول بالمدارس المختلفة بالمحافظة وفي الطبيعي لا يزيد عدد الطلاب عن 48 طالب ويبلغ عدد الفصول بمدارس المحافظة حوالى 950 فصل بمدارس المحافظة المختلفة موزعة بين المدارس الخاصة والحكومية، وجدير بالذكر أن هذه النتائج جاءت بناء على مجموع الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد لرصد نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية.

وأما عن نسبة النجاح لهذا العام في فقد قال على عبد الرؤوف أنها وصلت إلى نسبة 86.3 ٪ وهي أقل من العام الماضي بحوالي ٣٪.، وقد اجتاز الامتحان ونجح بالفعل عدد 102856 طالب بجميع مدارس مصر ومحافظاتها من أصل عدد 119242 طالب وطالبة كانوا قد تقدموا لأداء امتحان إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 و في القريب العاجل سنوافيكم بتنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية فور الإعلان عنها.

أيام قليلة تفصلنا عن بدء ماراثون الثانوية العامة والذي يمكن اعتباره مرحلة فاصلة في مستقبل الطلبة والطالبات، وتبعا للمؤشرات الخاصة بتنسيق الثاوية العامة فقد انخفض التنسيق الخاص بالطلبة العام الماضي بصورة ملحوظة، وذلك بعد تغيير النظام الخاص بالامتحانات، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض هذا العام أيضا نتيجة للنظام الجديد للامتحانات الذي يعتمد على الفهم بصورة كبيرة.