نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملازمنا نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار موقع ناجح لاستخراج نتائج امتحانات الصف السادس ابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار، هي كلمة تصدر محركات بحث جوجل كروم خلال الساعات القليلة الماضية من طلاب محافظات العراق بحثا عن النتائج الدراسية وعن رابط الحصول عليها والذي يتم من خلال موقع نتائجنا وجدير بالذكر أن وزارة موقع وزارة التربية العراقية قد قامت بالعمل على نشر بعض التحديث بخصوص النتائج وسير عملية التصحيح والتي تمت بنسبة

77% حتى الآن وقال أحد المسؤولين في الوزارة أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال ال72 ساعة القادمين وهذا بداية من محافظة العراق يليها كركوك بالتتابع بغداد ثم تباعا تأتي محافظة ميسان وكذلك محافظة صلاح الدين والقادسية والمثنى والبصرة إلى نهاية محافظات العراق ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل عن نتائج الشهادة الابتدائية في العراق ومحافظاتها ونوفر لكم خطوات الحصول على النتائج تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار

إلى الآن لم يتم حسم الأمر بخصوص موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لمحافظة ذي قار بالعراق ولكن جاري فعليا العمل على رصد الدرجات ورفع النتيجة ومن المتوقع إعلانها في أي وقت قريب ومن ثم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج مثل موقع ناجح وموقع نتائجنا ويمكن للطلاب بكل سهولة استلام الطلاب النتيجة بصيغة pdf أي سهلة الطباعة وأما عن عن نسب النجاح فقد أكدت مصدر مقرب من وزارة التربية والتعليم العراقية أنها مرتفعة جدا ما طمأن أولياء الأمور والطلاب في العراق بعض الشيء.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة ذي قار

جاري العمل على رفع النتائج الان على موقع وزارة التربية والتعليم بدولة العراق وكذلك على المواقع المختصة برفع النتائج مثل موقع نتائجنا وموقع ناجح ويمكن للطالب الحصول استلام نتائجه فور صدورها من خلال إتباع الخطوات الأساسية التالية:

_ الخطوة الأولى الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط https://epedu.gov.iq/

_ الخطوة الثانية يقوم فيها الطالب أو الطالبة باختيار المحافظة التابع لها ولتكن ذي قار.

_ الخطوة الرابعة يبدأ الطالب بكتابة البيانات الخاصة به والمتمثلة في إدخال رقم الجلوس.

_ الخطوة الخامسة والأخيرة يقوم الطالب بالضغط على مربع إظهار النتائج وبهذا يمكن بكل سهولة معرفة النتيجة واستلامها بصيغة بي دي إف وطباعتها.