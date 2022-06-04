لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية ومتاح جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية التي يدور حولها عمليات مكثفة من البحث منذ أن انتهت الإختبارات التي كانت في الرابع عشر من شهر مايو 2022، والذي كان يوافق السبت أول الأسبوع واستمرت لمدة 6 ايام اي انتهت في التاسع عشر من شهر مايو، تم توزيع الطلبة على 472 لجنة وقد أدى الإختبارات ما يقارب من 90976 طالب وطالبة في محافظة المنوفية.

بعد انتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية بعدة أيام اصبح محرك البحث في جوجل عن الاستعلام عن النتيجة من قبل الطلاب والأهالي لمعرفة مستقبلهم التعليمي لدخول مرحلة الثانوية العامة والالتحاق بعدها بالشهادة الجامعية أو الالتحاق بالدبلومات الفنية كالتعليم الزراعي، الصناعي، التجاري، المهني، والفندقي، التمريض.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية

كشفت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم و التعليم الفني بمحافظة المنوفية أن عملية تصحيح ورصد الدرجات قد انتهت وحيث تم اخذ عينة عشوائية تبشر بأن نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لأخر العام ٢٠٢٢م جيدة ومقاربة لنسبة نجاح الترم الاول حيث يتم المراجعة ونشر النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية خلال الساعات القليلة القادمة.



موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم ثاني ٢٠٢٢

يتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية عقب الانتهاء من عملية المراجعة ومراعاة الطلاب ومصلحتهم حيث يتم الاعتماد بعدها من قبل السيد محافظ المنوفية والإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل والتهنئة لهم وللأولياء أمورهم والتمني لهم بالتفوق الدائم ويتم بعدها رفع النتيجة علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني اخر العام ٢٠٢٢

يتم الإعلان والاستعلام عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ٢٠٢٢م الشهادة الإعدادية مرحلة التعليم الأساسي وذلك لمعرفة الدرجات من خلال الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وذلك من خلال هذا الرابط رابط نتيجة 3 إعدادي لكي يتم الحصول علي النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٢م الترم الثاني

يقوم الطالب بالكشف عن نتيجته من خلال أدخال رقم الجلوس واتباع الخطوات التالية :

يجب الذهاب إلي موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من خلال الضغط نتيجة تالتة اعدادي 2022.

نقوم باختيار نتائج الشهادة الإعدادية .

. اختيار الصف الثالث الاعدادي .

. الضغط الفصل الدراسي الثاني.

العام الدراسي ٢٠٢٢م.

القيام بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة رقم الجلوس و رقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب المكون من ١٤ رقم والتأكد من كتابة البيانات بصحية.

النقر علي كلمة عرض النتيجة .

. ليتم ظهور النتيجة بالتفصيل ومعرفة درجاتك.

وصلنا معكم لختام شرح نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية.