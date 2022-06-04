نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اولى ابتدائي| خدمات ولي الأمر للصف الاول الابتدائى 2022 psm.gov.eg رابط التقديم والمستندات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بالأمس يوم الأربعاء يوم 1 من يونيو 2022 عن بدء في استقبال طلبات التقديم لدى الصف الأول الإبتدائي والتقديم في مرحلة رياض الأطفال لدى العام الدراسي الجديد وهو 2022-2023 وذلك في المدارس الحكومية، ولقد فعلت رابط تقديم للصف الأول الابتدائي وأعلنت عن الشروط الذي يجب أن تتوفر في الأطفال المتقدمين وعن آخر موعد للتسجيل.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد التقديم للصف الأول للمرحلة الابتدائية 2022 ومرحلة رياض الأطفال وذلك لمدة 30 يوم وتكون بدايتها من يوم 1 من شهر يونيو لهذا العام وتنتهي في يوم الخميس بتاريخ 30 من هذا الشهر الجاري، ويجب على ولي الأمر أن يراعى تلك الشروط عند التقديم لطفله:

يجب أن عمر الطفل لا يقل عن 6 أعوام وأيضًا لا يزيد عن 9 أعوام.

أما بالنسبة للتقدم في مرحلة رياض الأطفال يجب أن عمر الطفل لا يقل عن 4 أعوام.

ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديرية في كل محافظة.

يتم التنسيق أيضًا على حسب الكثافة المقدمة.

ويستطيع ولي الأمر أن يتابع تنسيق الطلاب من خلال المديرية التعليمية.

وبعد إعلان نتيجة القبول يستطيع ولي الأمر أن يتوجه إلى المدرسة ليتم تسليم ملف الطفل.

رابط التقديم للصف الأول الإبتدائي

ومن بعد التعرف على شروط التقديم للصف الأول الابتدائي سوف نقدم لكم خطوات الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم لكي يستطيع ولي الأمر من التسجيل.

أولًا يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط https://psm.gov.eg/Services/

ثم يقوم باختيار “الدخول إلى المعلومات الخاصة لدى ولي الأمر”.

قم بإدراج جميع البيانات والمعلومات الخاصة لدى الطفل، مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد، ومكان الإقامة.

ثم نقوم بتحديد جنس الطالبة أو الطالب الجديد.

المستندات المطلوبة من ولي الأمر ليتم التسجيل لطفله

محافظة الجيزة حددت المطلوب من المستندات الواجب أن تتوافر عند التقديم لدى أطفال الصف الأول للمرحلة الإبتدائية 2022 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومي وهي كالآتي:

الأصل من شهادة ميلاد الطفل (وتكون كمبيوتر).

البطاقة والرقم القومى الخاص بولي الأمر.

ملف يكون كامل الدمغات.

صور شخصية جديدة للطفل وعددها

الإثبات لمحل السكن والإقامة.

بدأت منذ بداية يونيه الجاري التقديم للصف الأول الابتدائي في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التحول الإلكتروني الذي تتبناه الحكومة المصرية، حيث يتم التقديم للطلبة والطالبات الذين يزيد سنهم عن 6 سنوات للالتحاق بمدار الحكومية الموجودة على مستوى الجمهورية، وبعد ظهور التنسيق الخاص بهم يتم التوجه إلى المدرسة وتسليم الأوراق المطلوبة.