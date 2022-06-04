أكثر من 20 إصابة بجدرى القرود فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ومن بين الحالات التى سجلت فى الولايات المتحدة تم رصد 20 فى 11 ولاية، أما الإصابة الحادية والعشرون فقد رصدت وحصلت فى الخارج.
وغالبية الإصابات لدى الأمريكيين على صلة بسفرات إلى الخارج، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
لكن بعضا من الإصابات الأخرى على صلة بحالات أخرى معروفة فى الولايات المتحدة، وبالنسبة لأحد المصابين لم يتم تحديد مصدر العدوى إلى الآن.
وحذرت جينيفر مكويستون المسؤولة عن استجابة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لجدرى القردة "قد يكون هناك تفش محلي"، مضيفة "لا نزال نعتقد أن الخطر على الصحة العامة ضئيل".
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