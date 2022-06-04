موقع الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق عبر موقع epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول، حددت وزارة التربية والتعليم العراقية روابط للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق، ليتمكن جميع الطلاب الحصول على النتيجة إلكترونياً، حيث أنه بمجرد أن تنتهي عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعد مراجعتها سوف تظهر على مواقع الإدارات التعليمية وصفحات المحافظات وعلى موقع الوزارة، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال المدرسة التابع لها، فقد انتهت الاختبارات منذ يوم 25 من شهر مايو الجاري، ولم يتبقى سوى القليل من الأيام حتى تصبح النتيجة متاحة على جميع المواقع ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها.

موقع الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي دفعة واحدة، بل سيتم تمهيدها لتظهر في بعض المحافظات قبل الأخري، وبمجرد انتهاء كل محافظة من رصد الدرجات النهائية للطلاب سوف يتم اعتمادها من المحافظ والإعلان عنها مباشرة، وأكدت الوزارة أن عمليات التأخير تأتي في صالح الطالب حتى يتم التأكد من درجات كل طالب، وتجنب الوقوع في أخطاء أثناء رصد الدرجات، وأنه خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن النتيجة على جميع المواقع سواء موقع الوزارة أو مواقع الإدارات التعليمية أو المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

أصبح مصطلح طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور أول الاكثر بحثاً من الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة كيفية الحصول على النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث انتهت الاختبارات في جميع محافظات العراق وسط إجراءات وقائية متميزة، كما تابع مديري الإدارات جميع اللجان التعليمية، ولم يسجل الطلاب أي شكاوى للوزارة، ويمكنك الإستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية.