نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول استئناف امتحان الثالث المتوسط 2022 التربية تعلن الجدول الجديد وتضع حلولاً لمنع التسريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول استئناف امتحان الثالث المتوسط من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث يبحث طلاب وطالبات الثالث المتوسط عن موعد استئناف امتحانات الثالث المتوسط 2022، والتي كانت قد تأجلت بسبب تسريب أسئلة مادة الرياضيات، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات الثالث المتوسط 2022 الجديد ليتم استئناف الامتحانات يوم الأحد 12\06\2022، وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق أنها قد توصلت إلى بعض خيوط المتورطين في تسريب الامتحان بمشاركة جهات أمنية عليا.

وشددت وزارة التربية أن المتورطين في تسريب الامتحان سينالون العقاب المناسب، مؤكدة أن تسريب امتحان مادة الرياضيات لن يمر دون حساب، وأن من قام بهذا الفعل المشين سيحاسب قريباً أمام الشعب، وكان مدير الإعلام في وزارة التربية أحمد العبيدي قد نفى في وقت سابق ما تردد من اعتماد درجات نصف العام كدرجات نجاح لطلبة الثالث المتوسط 2022 وأكد على أن الوزارة ستعلن عن جدول الثالث المتوسط الجديد 2022 قريباً، ونحن هنا في موقع ثقفني نحرص على تقديم كل ما هو جديد لقرائنا الأعزاء، لذلك نقدم لكم في هذا المقال جدول استئناف امتحانات الثالث المتوسط 2022 الجديد.

جدول استئناف امتحان الثالث المتوسط 2022

أعلنت وزارة التربية العراقية جدول الثالث المتوسط الجديد 2022 لتنطلق الامتحانات من يوم الأحد القادم بتاريخ 12\06\2022، وتم اقتراح العديد من الحلول لمنع تسرب الأسئلة من جديد، حيث قال مدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد الربيعي اقترحنا قطع الانترنت من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحاً، وكان وزير التربية العراقي قد أكد على عدم تكرار تسريب الامتحانات مرة أخرى، وأن من قام بهذا العمل سيلقى حسابه في القريب العاجل.

جدول امتحان الثالث المتوسط 2022 الجديد

#عاجل… وزارة التربية @moedu_iq تعلن استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط وتحدد يوم الأحد الموافق 12حزيران موعداً لانطلاقها .

متمنية النجاح والموفقية لجميع الطلبة الأعزاء في مسيرتهم العلمية … pic.twitter.com/LgIepSfvO2 — وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) #عاجل...



وزارة التربية @moedu_iq تعلن استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط وتحدد يوم الأحد الموافق 12حزيران موعداً لانطلاقها .

متمنية النجاح والموفقية لجميع الطلبة الأعزاء في مسيرتهم العلمية ... pic.twitter.com/LgIepSfvO2 — وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) June 3, 2022

موعد استئناف امتحانات الثالث المتوسط 2022

قررت وزارة التربية العراقية أن موعد استئناف الامتحانات يوم الأحد 12 من حزيران. لجميع الطلاب ولجميع الدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية. وأوضحت الوزارة أنه إذا صادف يوم الامتحان عطلة رسمية سينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه. وأوضحت وزارة التربية أن الامتحان سوف يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد.

وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

تحرص وزارة التربية على مستقبل أبنائها الطلاب وتمنى وزير التربية الدكتور على حميد الدليمي التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب. مشدداً على أنه من الضروري محاسبة من تسبب في تسريب الامتحان. ومؤكداً على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى. وطالب الطلاب والطالبات ببذل مزيد من الجهد لرفعة شأن بلدهم الحبيبة العراق.