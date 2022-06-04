نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول التقويم الدراسي لعام 1444هـ للمدارس والجامعات من إجازات وبداية ونهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بالإعلان عن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد للصفوف الجامعية والمدارس، وإليك الآن كامل التفاصيل عبر الفقرات التالية حيث تناولنا فيها المواعيد الخاصة بالإجازات وبداية ونهاية الفصول الدراسية، والكثير من المعلومات الأخرى التي يجب على كل من ولي الأمر والطالب والمعلمين على حد سواء التعرف عليها، وهذا لكي يتمكنوا من الأعداد جيدًا لمثل هذه السنة الدراسية التي تعتبر من السنوات الانتقالية لتعليم مميز في المملكة.

التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني التي حرصت الوزارة على البدء على الفور بالإعلان عنه وهذا لأنه لم يتبقى الكثير من الوقت فور انتهاء الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1443هـ، وإليك الآن كامل التفاصيل حيال التواريخ الخاصة بالعام الجديدة، تابع لتتعرف على المزيد.

التقويم الدراسي لعام 1444هـ

يعد التقويم الدراسي من أكثر القرارات المميزة التي اتخذتها وزارة التعليم في السنوات التعليمية الأخيرة، وهذا لأنه عمل على توضيح الكثير من الأشياء منها مواعيد الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مواعيد بدء ونهاية الفصول الدراسية، ولن ننسى بالتأكيد عن الإجازات المطولة التي تم العمل على تداولها في هذه السنة من أجل تخفيف الوقت على الطلاب بسبب إدراج فصل ثالث، فبدلاً من أن تكون فصلين أصبح ثلاث فصول.

الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ

تعرف الآن على مواعيد الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ، تعرف عليها الآن خلال النقاط التالية:

بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ ستكون في يوم 1/2/1444هـ.

إجازة اليوم الوطني السعودي ستكون بين يومي 25 إلى 26 /2/1444هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة أولى ستكون في يوم 20 إلى 21/4/1444هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون في يوم 16/4/1444هـ.

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ستكون في يوم 30/4/1444.

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موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ

تعرف الآن على المواعيد الرسمية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد، لذلك عليك أن تقوم الآن بالتعرف على المواعيد خلال هذه النقاط:

بداية الفصل الدراسي الثاني العودة إلى الدراسة سيكون في يوم 24/5/1444هـ.

إجازة نهاية أسبوع ثالثة سنكون في يوم 22 إلى 23 /6/1444هـ.

إجازة نهاية أسبوع مطولة رابعة ستكون في يوم 22 إلى 23/6/1444هـ.

موعد إجازة يوم التأسيس سيكون خلال يومي 2 إلى 3/8/1444هـ.

إجازة الفصل الدراسي الثالث ستبدأ من يوم 10/8/1444هـ.

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موعد بداية الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ

تعرف الآن على المواعيد الرسمية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجديد، يمكنك الآن التعرف عليها خلال النقاط التالية: