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عمر شويل - جدة epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي والذي تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق يوميا بالإعلان عن المحافظات التي تم الانتهاء من رفع نتائج الطلاب فيها، للدور الأول للعام الدراسي المنتهي 2021-2022، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن رابط استخراج نتائج الصفوف المنتهية ثم نتائج الصف السادس، وقامت بالرد على استفسارات الطلاب حول درجات النجاح والرسوب الخاصة بالسنة السادسة، وتقوم عدد من المواقع بتنزيل النتائج عبر ملفات PDF.
epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي “الرصافة الثانية – البصرة” mlazemna ملف أسماء الناجحين
أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج عدد من المحافظات وتقوم بتنزيل وإعلان نتائج عدد من المحافظات الأخرى، حيث تم إعلان نتائج محافظات الرصافة الثانية ودهوك، بينما تم رفع نتائج الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والنجف والمثنى بينما لم يتم إعلان نتائج بقية المحافظات، ويتابع الطلاب موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع أخرى مثل موقع نتائجنا وموقع النجاح التعليمي وغيرها لتنزيل ملفات أسماء الناجحين.
احتساب درجات الطلاب
تعلن الوزارة نتائج الطلاب بعد مراجعتها بشكل جيد، حيث يتم لإعلان عن أوائل السادس وأعداد الناجحين ويتم حصر الطلاب الراسبين أيضا، وقد أعلنت الوزارة أن درجة نجاح الطالب تكون 45 درجة من اصل 100 درجة، ويتم إضافة خمسة درجات للحاصلين على 40 درجة ليحصل على النجاح، بينما يدخل الطلاب الحاصلين على أقل من 40 درجة في امتحان الدور الثاني.
المحافظات التي تم إعلان النتائج فيها
- نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (تم التنزيل)
- نتائج الطلاب في محافظة نينوى (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة ديالي (في انتظار التنزيل).
- نتائج الطلاب في محافظة الكرح الأولى (تم الرفع).
- نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثانية (في انتظار النزول).
- نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الثالثة (تم الرفع)
- نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الأولى (تم الرفع)
- نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثانية (تم التنزيل)
- نتائج الطلاب في محافظة الرصافة الثالثة ( تم الرفع)
- نتائج الطلاب في محافظة محافظة النجف (تم الرفع)
- نتائج الطلاب في محافظة ذي قار (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة القادسية (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة صلاح الدين (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة واسط (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة أربيل (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة السليمانية (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة دهوك (تم الإعلان)
- نتائج الطلاب في محافظة الأنبار (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة بابل (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة البصرة (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة كربلاء (تم الرفع)
- نتائج الطلاب في محافظة كركوك (في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة ميثان ( في انتظار النزول)
- نتائج الطلاب في محافظة المثنى (تم الرفع).
استخراج نتائج السادس (الدور الأول 2021)
- تبدأ الخطوات بالدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.
- يتم تسجيل رمز التحقق ليتم تفعيل الدخول.
- يقوم الطالب بالتعرف على آخر أخبار النتائج.
- ثم يتوجه اسفل الصفحة للتعرف عل المحافظات التي قامت برفع النتائج.
- يتم الدخول على أيقونة “استخراج نتائج الطلاب”.
- يتم إدخال الرقم الامتحاني واسم المحافظة.
- يتعرف الطالب على النتائج إذا تم تنزيل نتائج محافظته.
- تقوم عدد من المواقع الأخرى بتنزيل ملفات بأسماء الطلاب الناجحين بالمحافظات مثل موقع نتائجنا mlazemna وموقع النجاح التعليمي.
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